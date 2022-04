Papa Francisc pune punctul pe i: Suntem îndrăgostiți de războaie. Nu învățăm! Domnul să aibă milă de noi, de noi toți. Suntem toți vinovați

„Nu învățăm! Domnul să aibă milă de noi, de noi toți. Suntem toți vinovați!” – a spus Papa Francisc în timpul zborului de întoarcere din Malta, referindu-se la războiul din Ucraina, potrivit Vatican News

„Sănătatea mea este un pic capricioasă, am o problemă la genunchi care mă necăjește la mers. La mers, este un pic enervant, dar se ameliorează, cel puțin pot să merg.

Acum două săptămâni, nu puteam să fac nimic. E o chestie lentă, să vedem dacă își revine, dar există și îndoiala că la vârsta asta nu știi cum se va termina jocul, să sperăm că va fi bine”, a răspuns papa Francisc, întrebat despre vizita în Malta și despre starea sănătății.

„Apoi, despre Malta: am fost mulțumit de vizită, am văzut realitățile Maltei, am văzut un entuziasm impresionant al oamenilor, atât în Gozo, cât și în Malta, la Valletta și în celelalte locuri. Un mare entuziasm pe străzi, care m-a uimit, a fost un pic cam scurt. Problema pe care am văzut-o în Malta este cea a migranților.

Problema migranților este serioasă, deoarece Grecia, Cipru, Malta, Italia, Spania, sunt țările cele mai apropiate de Africa și Orientul Mijlociu și ei vin în aceste țări, și trebuie să fie întotdeauna bineveniți! Chestiunea este că fiecare guvern trebuie să spună câte persoane pot fi primite în mod normal pentru a locui în respectivele țări.

Acest lucru necesită un acord cu țările europene și nu toate sunt dispuse să primească migranți”, a mai spus Suveranul Pontif, cerând să nu se lase toată povara pe umerii țărilor vecine Africii și Orientului Mijlociu, despre care a spus că „sunt atât de generoase”, „Malta fiind una dintre ele”.

Vorbind și despre vizita la centrul de primire a migranților, Papa Francisc a amintit despre suferința persoanelor pentru a ajunge în aceste țări, despre lagărele aflate pe coasta libiană, reiterând că problema migrației ne privește pe toți.

„Așa cum Europa face loc cu generozitate ucrainenilor care îi bat la ușă, la fel trebuie să facă și cu cei care vin din regiunea Mării Mediterane” – a mai spus Sfântul Părinte.â

Întrebat despre o posibilă călătorie la Kiev și despre condițiile necesare pentru ca aceasta să poată avea loc, pontiful a răspuns: „Războiul este o cruzime, un lucru inuman, care contravine spiritului uman, nu spun creștin, ci uman. Este spiritul lui Cain.

Sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie făcut și Sfântul Scaun, mai ales partea diplomatică, cardinalul Parolin și monseniorul Gallagher, fac totul, dar totul”, a spus Papa.

Ce i-ar spune Papa lui Putin?

„Nu putem face public tot ceea ce fac ei, din prudență, din confidențialitate, dar facem tot posibilul. Unul dintre ei a fost rugat de președintele Poloniei să îl trimită pe cardinalul Krajewski să îi viziteze pe ucrainenii care au fost primiți în Polonia.

Cardinalul Krajewski a mers deja de două ori, a dus două ambulanțe și a stat acolo, în mijlocul refugiaților, și o va mai face o dată. Referitor la cealaltă deplasare despre care am fost întrebat, am spus cu sinceritate că am avut în vedere să merg, eu sunt disponibil”.

Întrebat ce i-ar spune președintelui Putin dacă ar vorbi cu el, pontiful a răspuns că „lucrurile pe care le-au spus autorităților din ambele părți sunt publice. Niciunul dintre lucrurile pe care le-am spus nu este confidențial pentru mine.

Am primit vești de la președintele Rusiei la sfârșitul anului, când m-a sunat pentru a-mi face urări.

Pe președintele Ucrainei l-am auzit de două ori.

Apoi, în prima zi a războiului, m-am gândit că ar trebui să mă duc la ambasada Federației Ruse pentru a vorbi cu ambasadorul, care este reprezentantul poporului, să pun întrebări și să-mi spun impresiile cu privire la situație. Acestea sunt contactele oficiale pe care le-am avut”, a concluzionat Papa, potrivit Mediafax.