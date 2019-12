Păpuşarul care a lucrat 50 de ani pentru show-ul Sesame Street a murit la 85 de ani

Caroll Spinney, păpuşarul care a lucrat timp de cinci decenii pentru show-ul de televiziune „Sesame Street”, a murit duminică la vârsta de 85 de ani, potrivit NEWS.ro.

Spinney, care suferea de o boală locomotorie, şi-a împrumutat, din 2015, doar vocea personajului Big Bird, un alt păpuşar executând mişcările în costumul celebru.

Într-un comunicat transmis de Sesame Workshop, Joan Ganz Cooney, cofondator al show-ului, a spus: „Deplângem moartea lui şi suntem foarte recunoscători pentru tot ce a oferit «Sesame Street» şi copiilor din întreaga lume”.

Personajele Big Bird şi Oscar împreună cu Spinney au fost parte din „Sesame Street”, la debut, pe 10 noiembrie 1969, cu scopul de a educa şi distra copiii, mai ales pe cei din familiile cu venituri sub medie.

Spinney şi-a anunţat retragerea la vârsta de 84 de ani, în octombrie 2018, după ce a finalizat episoadele ce au fost difuzate în 2019, pentru a marca 50 de ani de la debutul show-ului.

Însufleţit de Spinney, Big Bird a fost prezent alături de Rockettes la Radio City Music Hall, a cântat la Carnegie Hall, a înmânat premii Emmy, a apărut pe coperta revistei Time şi a susţinut un turneu în China alături de Bob Hope. În plus, a cântat alături de Johnny Cash şi Michael Jackson, între alţii.

„Cu ajutorul lui Big Bird am învăţat lucruri care mi-au schimbat viaţa”, a scris el în cartea „The Wisdom of Big Bird (and Dark genius of Oscar the Grouch)”. „Sunt convins că fiind pasăre m-a făcut o persoană mai bună”.

Caroll Spinney a crescut în Acton, Massachusetts, şi a început să fie interesat de păpuşi încă din copilărie. A spus că nu şi-a dorit vreodată să fie văzut de public. A învăţat arta păpuşeriei în timpul liber, în timp ce făcea parte din forţele aeriene americane. A început prin a avea un show pentru copii la un post de televiziune din Las Vegas. Revenit în Boston, el a făcut parte din echipa „Bozo the Clown Show”, înainte ca Jim Henson să îl aducă la „Sesame Street”.

În 1979, s-a căsătorit cu Debra Gilroy, care lucra pentru compania ce producea „Sesame Street”.