Paradă în Tokyo a motocicliştilor 'Moş Crăciun' împotriva abuzurilor asupra copiilor

Motociclişti pe Harley Davidson, costumaţi în Moş Crăciun, au participat duminică, la Tokyo, la parada anuală împotriva abuzurilor asupra copiilor, atrăgând atenţia asupra faptului că în 2020 au fost vulnerabili mai mulţi copii, din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Parada, urmată de o acţiune de donare de jucării, reprezintă o tradiţie globală în perioada Crăciunului. La Tokyo, evenimentul este organizat de “Harley Santa Club”, fondat în 2008.

Motocicliştii participanţi la paradă au afirmat că evenimentul din acest an are o semnificaţie în plus, deoarece în anul pandemiei mai mulţi copii au fost expuşi violenţei domestice.

“În special din cauza pandemiei de coronavirus din acest an, cred că sunt multe cazuri de abuzuri asupra copiilor despre care nu se ştie nimic. Este posibil ca acum părinţii să îşi verse stesul asupra copiilor după ce şi-au pierdut locul de muncă, aşa că sunt de părere că trebuie să participăm la paradă în special în pandemie”, a declarat Takashi Mine, directorul evenimentului.

Numărul cazurilor lunare de copii victime ale abuzurilor în Japonia a crescut cu până la 20 la sută în intervalul ianuarie-martie faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut.

În mod normal, la paradă participă sute de motociclişti, însă din cauza coronavirudului la ediţia din acest an a evenimentului au participat aproximativ 100.