Paradox la alegerile locale din Italia - Partidul antiimigrație al lui Salvini a pus pe listă o româncă

În Italia vor avea loc şi alegeri locale, iar pe lista candidaţilor pentru consiliul oraşului Cremona e şi o conaţională. Silvia Enache vrea să reprezinte comunitatea românească. Paradoxul e că e membră în partidul lui Matteo Salvini, vicepremierul a cărui politică antiimigraţie e bine cunoscută.

Silvia Enache - candidată la Cremona: „Eu m-am înscris acum un an în Lega. Am fost primită extraordinar de bine, nu știu cum este prin alte părți, dar eu aici am fost primită bine, am fost cu ei la manifestații. Stăteam la masă, mă întrebau de România, o parte dintre ei au fost în România. Niciodată nu am auzit să spună ceva rău despre România”.

Silvia Enache a plecat din România în urmă cu 14 ani. Lucra în învăţământ, dar şi-a urmat vocaţia şi în Italia. Predă istorie şi filozofie la clasele de liceu.

Silvia Enache - candidată la Cremona: „Am aproape în toate clasele elevi români. În anumite clase chiar doi, trei. Nu sunt deosebiți față de cei italieni, poate că sunt un pic mai disciplinați. Unii știu limba, alții mai puțin, dar categoria care îmi este foarte aproape de suflet și vorbesc mai mult cu ei sunt cei care au venit în Italia la o vârstă fragedă, când erau prin clasa a 5, 6-a, după o perioadă în care au stat în România singuri. Ei au o istorie dramatică în spate, nu se simt nici români și nici nu vor să își aducă aminte de România”.

Românca e şi preşedinte al unei asociaţii care se ocupă de întărirea relaţiilor dintre italieni şi români. Aşa a fost remarcată de politicienii locali.

Carlo Malvezzi - candidat la postul de primar: „Comunitatea românească este cea mai numeroasă prezentă în oraș, sunt circa 4.400 români rezidenți aici. Pot spune că este o comunitate bine integrată în mediul social și economic al orașului nostru. Silvica este o persoană extrem de pasionată și de interesată de comunitatea noastră, eu o cunosc de mult timp. Știu că lucrează în învățământ cu multă pasiune și determinare, dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost înființarea acestei asociații care ajută la cunoașterea culturii italiene și române”.

Românii din Cremona îşi doresc ca Silvia Enache să le fie nu doar reprezentant în Consiliul Local, ci şi lider al comunităţii.

„Pentru noi este un lucru extraordinar, este un lucru minunat. Și dacă nu există un lider care să ne coordoneze, să canalizeze toate ideile și eforturile, noi suntem o comunitate în care fiecare trage într-o direcție.

Toți, toți am fost. În funcție de timpul fiecăruia am fost cu ea peste tot, la magazinele românești din Cremona, am făcut campanie electorală”.