Paramount va lansa superproducţii precum Mission: Impossible 7, Top Gun: Maverick şi A Quiet Place 2 la 45 de zile de la premieră

Legendarul studio Paramount va lansa superproducţii precum "Mission: Impossible 7", "Top Gun: Maverick" şi "A Quiet Place 2" în streaming, la 45 de zile de la premiera lor în cinematografe, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Filmele vor putea fi vizionate pe Paramount+, o nouă platformă de conţinuturi similară Netflix şi Disney+, ce va fi inaugurată pe 4 martie în Statele Unite, Canada şi America Latina, urmând să facă apoi saltul pe continentul european.

Paramount va urma astfel exemplul altor studiouri clasice de la Hollywood.

În timpul pandemiei, Disney a lansat online filme ca "Soul" (Pixar) şi "Mulan" (la un cost extra), în timp ce Warner Bros. a mizat pe o strategie mai agresivă difuzând în streaming filme în aceeaşi zi cu lansarea lor în cinematografe.

"Publicul începe să-şi schimbe obiceiurile şi vrem să ne asigurăm că aceste filme sunt disponibile cât timp sunt proaspete după prezentarea lor completă în cinematografe", a declarat revistei Variety directorul Paramount Pictures, Jim Gianopulos.

Prin această strategie, studioul doreşte să promoveze abonamentele pentru noul său serviciu streaming, care este lansat cu luni sau chiar ani mai târziu decât competitorii săi direcţi, dintre care HBO Max şi Peacock (al NBCUniversal) sunt cei mai recenţi.

În ultimele luni, studioul Paramount s-a menţinut pe linia de plutire după ce a vândut platformelor Netflix şi Amazon filme precum "The Trial of the Chicago 7", "Coming 2 America" şi "Without Remorse". Însă a amânat premiera unor filme ca "Mission Impossible 7", în aşteptarea redeschiderii cinematografelor.

Deşi deocamdată va menţine un interval de 45 de zile de la premiera lor în cinematografe, alte filme vor fi lansate direct pe Paramount+. Este cazul filmelor "Paranormal Activity", "Pet Sematary" şi "The In Between".

Listei de peste 2.500 de filme, care vor alcătui un catalog de titluri clasice precum "Pulp Fiction", i se vor alătura noi versiuni ale unor seriale de succes precum "The Rugrats" şi "Fraiser".