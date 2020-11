Parcul Natural Văcăreşti va fi administrat de Primăria Capitalei. Ludovic Orban: 'Bucureştenii să aibă parte de un oraş curat'

Parcul Natural Văcăreşti va fi administrat de Primăria Generală a Capitalei, a anunţat vineri Ministerul Mediului, în urma unei întâlniri la sediul ministerului între prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet şi primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan. De asemenea, poliţiştii locali şi comisarii de mediu vor acţiona împreună pentru combaterea arderilor ilegale din jurul Capitalei, relatează News.ro.

Discuţiile au atins şi tema a două obiective importante de mediu: Lacul Morii şi Parcul Natural Văcăreşti.

” Avem un acord de principiu pentru amenajarea a două locuri importante ale Bucureştiului care aparţin Ministerului, prin Apele Române. Vorbim de Lacul Morii şi de Parcul Natural Văcăreşti. O să existe un parteneriat între Primăria Capitalei, Ministerul Mediului şi Apele române şi va exista un concurs internaţional de soluţii, ceea ce specialiştii reclamă de ani de zile, pentru obiective majore de investiţii publice să existe mari concursuri de soluţii care să plaseze Bucureştiul pe harta globală”, a anunţat primarul general Nicuşor Dan.

La rândul său, ministrul a spus că a finalizat metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate.

"Aceasta este în vigoare din 20 octombrie 2020 şi dă posibilitatea oricărei autorităţi publice să preia în administrare Delta Văcăreşti. Parcul Văcăreşti are tot potenţialul să devină unul dintre cele mai căutate parcuri naturale urbane din Europa. Credem că preluarea în administrare a Deltei Văcăreşti de către Primăria Capitalei ar transfoma acest loc în ceea ce ne dorim cu toţii: un reper de biodiversitate de care populaţia să se poată bucura oricând”, a completat ministrul mediului.

În cadrul întâlnirii de vineri au fost luate mai multe decizii pe teme care privesc calitatea aerului în Bucureşti, administrarea şi amenajarea unor obiective de mediu, dar şi programele de finanţare derulate de minister prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

”Am ţinut să fiu prezent la prima discuţie serioasă între domnul primar şi echipa de conducere a Ministerului Mediului, pentru a garanta susţinerea de către minister şi de către Guvern a tuturor proiectelor Primăriei Capitalei. Pentru a asigura un mediu sănătos, pentru a reduce poluarea, pentru a lua măsurile necesare ca bucureştenii să aibă parte de un oraş curat. Sigur că am trecut în revistă foarte multe teme importante, care vor fi prezentate de domnul primar şi de domnul ministru al mediului. Spun doar câteva lucruri. În primul rând, lucrurile pentru Bucureşti vor fi făcute într-un parteneriat extrem de serios şi de angajant între Ministerul Mediului şi Primăria Capitalei. În al doilea rând, vom identifica resurse financiare pentru a putea susţine toate proiectele şi programele importante. De asemenea, vom garanta adoptarea de decizii care să permită, cu adevărat, Primăriei Capitalei să aibă un rol decisiv în aplicarea hotărâtă a programelor de mediu”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

Una din discuţiile întâlnirii s-a concentrat pe fenomenul arderilor ilegale de deşeuri care pot creşte concentraţiile de poluanţi în aerul din Capitală. Joi, echipe ale Gărzii Naţionale de Mediu, alături de lucrători din Poliţia Română şi Jandarmerie, au descins la Sinteşti, unul dintre focarele arderilor ilegale din jurul Capitalei.

”Arderile ilegale pun tot mai multă presiune pe depăşirea concentraţiilor de PM10 în Bucureşti. Acestea au loc, în mod special noaptea, când locuitorii Capitalei sunt acasă, iar capacitatea de intervenţie a Gărzii Naţionale de Mediu este mai scăzută. De ieri, am declarat război arderilor ilegale şi celor care sunt în spatele acestor acţiuni care ne sufocă aerul. În paralel cu descinderile, acolo unde ne sunt semnalate astfel de fenomene, am decis astăzi cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, ca o parte din personalul poliţiilor locale din Bucureşti să fie implicată alături de comisarii de mediu în acţiuni de patrulare şi intervenţie rapidă în astfel de cazuri, inclusiv pe timp de noapte. Această decizie arată că, în sfârşit, Ministerul Mediului are un partener real de dialog în Primăria Generală a Capitalei”, a precizat ministrul Mircea Fechet.

La rândul său, primarul general, Nicuşor Dan, a declarat că unul dintre obiectivele întâlnirii de astăzi a fost acela de a stabili cadrul pentru rezolvarea problemelor de poluare a aerului din Bucureşti.

”Viitoarele echipe mixte formate din poliţişti locali şi comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu vor fi organizate, de săptămâna viitoare, pentru acţiuni care să stopeze acest fenomen, resimţit de populaţie în aproape fiecare weekend", a spus edilul.

Ministerul Mediului anunţă totodată că prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de finanţare în programul destinat infrastructurii de încărcare a maşinilor electrice în oraşele din România.

În cadrul întrevederii au fost discutate şi programele AFM, în mod special, cele care au impact în reducerea poluării aerului din Bucureşti, cum este programul infrastructură verde în oraşele din România.

”Am decis prelungirea până la finalul anului a termenului de depunere a dosarelor de finanţare pentru programul prin care oraşele din România pot construi reţele de încărcare pentru maşinile electrice, program cu un buget de 92 de milioane de lei. Până acum au fost depuse cereri de finanţare de către 38 de municipii din ţară. În total, cele 38 de oraşe vor construi 291 de staţii de reîncărcare rapidă cu peste 600 de puncte de încărcare. Deşi Bucureştiul avea la dispoziţie un buget de 23,8 milioane de lei pentru crearea unei infrastructuri verzi în Capitală, vechea administraţie a PMB nu a depus nicio cerere de finanţare. Asta în condiţiile în care aproximativ 40% din maşinile electrice puse în circulaţie prin Rabla PLUS circulă în Bucureşti. Prelungirea termenului de depunere dă şansa noii administraţii să demareze şi ea construcţia reţelelor de încărcare a maşinilor electrice în Bucureşti”, a spus Mircea Fechet.

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din Bucureşti va creşte de la 8 puncte de măsurare la 85.

Ministerul Mediului a demarat cea mai mare extindere a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. Astfel, la nivel naţional, numărul punctelor de măsurare a calităţii aerului va creşte de la 148 la 208. La acestea va fi adăugată şi o reţea de 50 de senzori care va monitoriza aerul în Capitală.

”Cea mai mare parte din investiţia în monitorizarea calităţii aerului va fi făcută în Bucureşti. Capitala are deja un verdict al Curţii Europene de Justiţie pentru depăşirile la concentraţiile de PM 10, dar şi o procedură de infringement pentru depăşirile concentraţiilor la NO2. Astfel, am decis ca numărul punctelor de măsurare a poluării din aerul Capitalei să crească de la 8, câte sunt în prezent, la 85. Această extindere va cuprinde şi o reţea de 50 de senzori, Ministerul Mediului devenind prima autoritate de Mediu din Europa care va deţine o astfel de reţea”, a mai spus Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor şi pădurilor.