Păreri împărțite în PSD privind situația lui Tudorel Toader - Dumitru Buzatu, înainte de CEx: 'Ministrul Justiției are o competență mult mai înaltă decât mine'

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a spus miercuri, înainte de ședința CEx, că Tudorel Toader are o competență „mult mai înaltă” decât a lui, însă unii colegi din PSD, care au o competență mai ridică decât cea a ministrului Justiției, au anumite critici de adresa acestuia.

„Ministrul Justiției are o competență mult mai înaltă decât mine. Sunt însă unii colegi din partid a căror competență o depășește pe aceea a lui Toader și e clar că aceștia au anumite critici de adresat. Nu am fost în Executiv și nu l-am cunoscut pe dl ministru Toader, deși cred că suntem cam de aceeași vârstă. Cred că e un profesionist bun, are un prestigiu ridicat în lumea universitară și evident chiar dacă activitatea domniei sale în anumite circumstanțe nu a fost chiar cea dorită de toți colegii, eu cred că i se poate da o notă bună”, a spus Dumitru Buzatu.

Totodată, Buzatu a respins ideea unei remanieri guvernamentale, precizând că în preajma alegerilor nu se iau decizii care să bulverseze viața politică.

„Necesitatea asta trebuie să derive dintr-o analiză destul de serioasă, pentru că ne aflăm în preajma alegerilor și nu se fac schimbări majore la nivelul guvernelor, a majorității majoritare, nu se iau decizii care să bulverseze viața politică. Vom vedea ce doresc colegii noștri, vom vedea ce se întâmplă și cu cei doi miniștri care candidează la europarlamentare și în funcție de votul majoritar se va decide”, a mai declarat Dumitru Buzatu.