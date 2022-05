Park Chan-wook, regizorul sud-coreean care s-a remarcat cu 'Old Boy', pe covorul roșu de la Cannes

Park Chan-wook, regizorul sud-coreean care s-a remarcat cu ''Old Boy'', revine luni la Cannes cu mult aşteptata producţie ''Decision to leave'', în cadrul unui festival la care Coreea de Sud este foarte prezentă, în special prin intermediul "Hunt", filmul regizat de actorul Jung-jae Lee din "Squid Game", o altă carte de vizită a ţării, relatează AFP, citat de Agerpres.

Coreea de Sud se exportă pe piaţa culturală. Scena k-pop este condusă de megastarurile din formaţia BTS, iar Bong Joon-ho a fost primul regizor sud-coreean recompensat în 2019 cu premiul Palme d'Or la Cannes cu "Parasite" - prima producţie într-o altă limbă decât engleza care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film anul următor."Este ca o epocă de aur pentru creaţia sud-coreeană, iar acesta este doar începutul", a declarat pentru AFP Lee Jung-jae, vedeta din "Squid Game", care a trecut pentru prima dată în spatele camerei pentru realizarea peliculei "Hunt".Acest film de acţiune/spionaj/thriller politic, cu un buget confortabil, vânează în mod clar pe meleagurile hollywoodiene cu o intrigă între Washington, Seul şi Bangkok.Coreea de Sud vine astfel cu filme de autor stilizate la nivel internaţional, chiar dacă Cannes este dornic să descopere şi "Broker", un film regizat de regizorul japonez Hirokazu Kore-eda, care a înrolat doi sud-coreeni, starul din "Parasite" Song Kang-ho şi vedeta k-pop IU (Lee Ji-eun).Cu toţii îi pot aduce mulţumiri lui Park, al cărui "Old Boy" (2003) le-a deschis drumul. " 'Parasite' nu a apărut de nicăieri, iar 'Old Boy', în multe privinţe, a pus bazele pentru ceea ce a urmat", a declarat pentru AFP Jason Bechervaise, profesor în cadrul Korea Soongsil Cyber University.Park a produs apoi debutul în limba engleză al lui Bong Joon-ho, "Snowpiercer", în 2013, şi a făcut primii paşi la Hollywood în acelaşi an cu "Stoker", cu Nicole Kidman în rol principal.Ca şi alţi regizori din generaţia sa, producţiile lui Park sunt influenţate de istoria tumultoasă a ţării sale. Park Chan-wook a recunoscut că a crescut sub dictatura militară brutală a lui Chun Doo-hwan, în anii 1980, ceea ce i-a schimbat profund viziunea despre cinematografie."În timp ce Park a prosperat fără îndoială graţie unui stil distinctiv - unul care pune accent pe culoare, model şi, da, violenţă - filmele sale plonjează destul de profund în istoria autocratică şi durerea Coreei", a analizat Bechervaise.De asemenea, anii 1980 servesc drept fundal pentru "Hunt". Deşi, filmul lui Lee poartă un mesaj universal. "Întrebarea filmului este să ştim ce ne face să devenim carne de tun", a explicat actorul, de asemenea regizor şi producător. "Din cauza ideologiei, soldaţii săraci sunt aduşi la luptă. Trebuie să reflectăm pentru a şti dacă convigerile sau ideologiile care ne ghidează sunt cu adevărat juste", a adăugat el.Temele elaborate de Park ating o coardă sensibilă în SUA. Filme precum "Old Boy" pun întrebări. "Este justificată răzbunarea? Este eficace? Care sunt consecinţele emoţionale şi psihice atunci când comitem acte de răzbunare sau când le cădem victimă?", a spus pentru AFP Brian Hu, profesor la Universitatea de Stat din Diego State. Întrebări "care corespundeau unei perioade în care americanii comiteau atrocităţi şi torturau oameni suspectaţi de terorism", a adăugat el.Accentul lui Park este pus fără compromisuri. "Nu poţi să înţelegi pe deplin fiinţele umane dacă abordezi doar lucrurile frumoase, confortabile şi optimiste", a explicat el la Festivalul de Film de la Busan din 2021.Dar nu trebuie redus totul la această perspectivă. "Thirst" este inspirat de "Thérese Raquin" de Emile Zola, iar "The Handmaiden" se bazează pe romanul "Fingersmith" al autoarei britanice Sarah Waters."Vreau să spun că am realizat proiecte mult mai diverse decât credeţi", a declarat regizorul în 2019. La fel ca şi ceilalţi cineaşti din ţara sa.