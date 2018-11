Parlamentul a decis: Condamnările la închisoare de cel mult un an se pot executa la domiciliu

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia executarea pedepselor la domiciliu se poate realiza doar în cazul condamnărilor de cel mult un an, cu excepția faptelor comise cu violență, iar condamnații primesc dreptul să participe la înmormântarea rudelor.

Proiectul a întrunit 176 de voturi „pentru”, 93 contra și o abținere, potrivit Mediafax. Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

„Art. 381 . – (1) În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează prin detenţie la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă prevăzute la art. 36 alin. (11). Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an”, este un amendament susținut de PSD și adoptat, marți, de Comisia Juridică a Camerei Deputaților, la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Astfel, potrivit legii adoptate de deputați, se consideră fapte comise cu violență, printre altele: omorul, omorul calificat, uciderea din culpă, vătămarea corporală, relele tratamente aplicate minorului, violența în familie, lipsirea de libertate în mod ilegal, amenințarea, sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, violul, furtul calificat prin violare de domiciliu, tâlhăria, ultrajul, tortura, înlesnirea evadării, atentatul care pune în pericol securitatea națională, actele de diversiune, lovirea superiorului ori a inferiorului, agresiunea împotriva santinelei, genocidul, infracțiuni contra umanității și infracțiuni de război contra persoanelor.

Judecătorul de supraveghere a privării de libertate, dacă constată că hotărârea Comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate este temeinică şi legală, va dispune şi cu privire la „obligativitatea condamnatului să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere„, să dispună părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă determinat ă de timp, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului. „Judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate dispune executarea detenţiei la domiciliu fără sistem electronic de supraveghere, în cazul în care persoana condamnată: a) nu are rapoarte de abateri disciplinare; b) are o pedeapsa care nu depăşeşte 5 ani”, mai spune legea.

De asemenea, proiectul prevede că „persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condiţiile legii, la înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a unui copil, părinte, frate sau soră, ori bunic sau bunică”.

Persoanele arestate preventiv au dreptul, în aceleaşi condiţii ca şi persoanele condamnate, de a participa la înhumarea rudelor. „Nu beneficiază de acest drept persoanele arestate preventiv pentru participarea la săvârşirea faptei care a produs decesul pentru care se solicită permisiunea de ieşire din arest. Pe durata învoirii sunt interzise contactarea sau purtarea de discuţii cu orice persoană implicată, în orice calitate, în cauza în care s-a dispus arestarea preventivă, precum şi orice acţiune care ar duce la îngreunarea, tergiversarea sau zădărnicirea urmăririi penale. Încălcarea acestei interdicţii constituie abatere disciplinară foarte gravă”, mai arată legea.

În cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie, potrivit actului normativ.

„Liberarea condiţionată se poate acorda şi pentru persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis, deschis sau se află în executarea pedepsei prin detenţie la domiciliu”, se mai arată în actul normativ.

Legea prevede că „Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani”. De asemenea, „regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani, respectiv persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani”. Un alt amendament introdus prevede că „regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani”.