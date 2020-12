Parlamentul European va evalua compromisul obţinut de Germania cu Polonia şi Ungaria în problema condiţionării fondurilor UE de statul de drept

Preşedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, a semnalat joi că această instituţie speră ca liderii statelor UE să reuşească la summitul lor aflat în desfăşurare să deblocheze bugetul multianual şi planul de relansare, dar a avertizat că PE va ''evalua'' conţinutul compromisului în urma căruia Polonia şi Ungaria îşi vor ridica veto-ul impus asupra acestora din cauza condiţionării accesării fondurilor europene de statul de drept.

''Suntem convinşi că preşedinţia germană (a Consiliului UE) a desfăşurat o muncă importantă şi sperăm să obţină un consens'' în rândul celor 27 de şefi de stat şi de guvern, a declarat Sassoli la o conferinţă de presă, potrivit agenţiei EFE, el fiind prezent la summitul ce are loc la Bruxelles, scrie agerpres.ro.

Noul mecanism european de condiţionalitate, adoptat prin majoritate calificată în urma unei înţelegeri între Parlamentul European şi preşedinţia germană a Consiliului UE, permite suspendarea fondurilor europene în cazul unui stat membru atunci când Comisia Europeană consideră că acesta încalcă statul de drept, dacă statele membre aprobă prin majoritate calificată această măsură împotriva respectivei ţări.

Acuzând că acest mecanism nu are criterii clare şi poate fi folosit ca un instrument politic arbitrar de sancţionare a ţărilor care promovează politici neagreate la Bruxelles, guvernele polonez şi ungar au blocat prin veto pe 16 noiembrie bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 (de 1.074 de miliarde de euro) şi planul ''Next Generation'' care are la bază un fond de 750 de miliarde de euro din care statele membre vor accesa credite şi granturi.

De atunci, preşedinţia germană a Consiliului UE a negociat pentru a găsi o soluţie, un acord în acest sens fiind convenit între Berlin, Budapesta şi Varşovia. Soluţia astfel negociată nu modifică noul regulament în sine, dar adaugă o declaraţie care clarifică modul de implementare a mecanismului şi rolul pe care-l va avea justiţia europeană în validarea lui. Liderii europeni discută la summit această declaraţie, care trebuie adoptată în unanimitate.

''Parlamentul European nu va accepta ca rezultatele deja obţinute să fie puse sub semnul întrebării'', a indicat Sassoli, referindu-se la acordul iniţial convenit de această instituţie cu preşedinţia germană a Consiliului UE.

Pentru ca bugetul multianual al UE să intre în vigoare, acesta trebuie să fie votat şi de Parlamentul European.