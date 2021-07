Participanţii la ceremoniile Emmy, obligați să prezinte dovada vaccinării anti-Covid

Television Academy a anunţat că va cere tuturor participanţilor la ceremoniile Emmy de anul acesta dovada vaccinării anti-Covid, potrivit news.ro.

Organizaţia se alătură astfel numeroaselor entităţi de la Hollywood care au luată această măsură.

Cea de-a 73-a ediţie a Primetime Emmy Awards, găzduită de Cedric the Entertainer, va avea loc pe 19 septembrie, cu prezenţă fizică limitată, la Los Angeles, şi va fi transmisă de CBS şi Paramount Plus.

Academia a confirmat vineri şi că trofeele Creative Arts Emmys vor fi acordate anul acesta în trei ceremonii, programate să aibă loc pe 11 şi 12 septembrie, tot la Los Angeles.

Pentru toate cele patru ceremonii, participanţilor le va fi cerută dovada vaccinării.

HBO şi HBO Max au primit împreună 130 de nominalizări, fiind urmate de Netflix, cu 129, şi de Disney Plus, cu 71 de selecţii.

„The Crown” (Netflix) şi „The Mandalorian” (Disney Plus) au primit cele mai multe nominalizări, câte 24, urmate de „WandaVision” (23; Disney Plus), „The Handmaid’s Tale” (21; Hulu), „Saturday Night Live” (21; NBC), „Ted Lasso” (20; Apple TV Plus), „Lovecraft Country” (18; HBO), „The Queen’s Gambit” (18; Netflix) şi „Mare of Easttown” (16; HBO).