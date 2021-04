Partidul Ecologist Român propune organizarea de piețe mobile cu produse agricole romanesti, amplasate în parcările Mall-urilor si supermarketurilor

Proiectul PER de aprovizionare a cetatenilor, mai ales in pandemie, cu produse agricole romanesti prin organizarea de piete mobile ce urmeaza a fi deplasate dupa un program orar stabilit si amplasate in cele mai deschise spatii ca parcarile Mall-urilor si ale supermarketurilor, in zile clar stabilite;

Partidul Ecologist Român acuza Parlamentul în mai, anul trecut, de trădare natională şi cerea poziţie publică a preşedintelui României privind promulgarea Legii nr. 28/ 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cand efectiv, parlamentarii si presedintele Romaniei au hotarat interzicerea produselor romanesti in supermarketuri.

Citește și: Partidul Ecologist Român atenționează coaliția de guvernare că orice reducere a intervalului orar privind mobilitatea românilor va produce aglomerare

Dezvoltarea conceptului de piete mobile in tara noastra, prin legiferare clara si crearea unui pachet de finantare pentru achizitionarea de rulote sau care comerciale, ar reprezenta o mana serioasa de ajutor pentru agricultorii si producatorii autohtoni. In prezent, demnitarii români nu legiferează și guvernează în avantajul românilor și al României, mai ales in domeniile alimentar si cel al protectiei resurselor naturale romanesti.

Avantajele proiectului PER:

- se evita aglomeratia din pietele fixe, traditionale

- se ofera o solutie eficienta producatorilor romani

- cate 3-4 ore pentru fiecare parcare

- produsele vor fi exclusiv romanesti, naturale, fara a exista criterii ca forma, culoare, dimensiune etc, ca in supermatketuri

- proiectul nu restrictioneaza inchiderea supermarketurilor

- proiectul nostru vine ca o replica a interdictiei producatorilor romani de a-si vinde produsele in marile lanturi de supermarketuri

Danut POP

Presedinte PER