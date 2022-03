Partidul Ecologist Român și-a ales liderii. Dănuț Pop, președinte/ Mohammad Murad, președinte executiv

În cadrul Congresului Ordinar al PER, care a avut loc astăzi la Palatul Parlamentului, Dănuț Pop și-a reconfirmat poziția de lider al partidului. Surpriza Congresului însă a fost candidatura omului de afaceri Mohammad Murad, ales în funcția de Președinte Executiv al partidului.

Cu ocazia realegerii sale ca Președinte PER, Dănuț Pop a ținut să transmită colegilor de partid un mesaj de încurajare:

” Dragii mei prieteni și colegi, trăim vremuri de grea încercare. Ultimii doi ani au fost aticipi din toate punctele de vedere: politic, economic și social, motiv pentru care împreună trebuie să ne adaptăm lacerințele și nevoile românilor. Am parcurs împreună și provocările de la ultimele alegeri și vă mulțumesc pentru munca și implicarea dumneavoastră. Cunosc particularitățile politice ale fiecărui județ și știu cu ce va confruntați.

Vin în fața dumneavoastră cu determinare și îmi asum un angajament important. Se spune că dacă vrei să te iubească toată lumea, oferă-le înghețată. Eu însă am ales politica, un domeniu în care nu ești pe placul tuturor. Și nu aș vrea să ma retrag înainte de a atinge, alături de dumneavoastră, un țel comun: intrarea ecologiștilor în Parlament!

Știu că vă cer să mă urmați pe un drum greu, știu că este dificil să fii ecologist în România și să promovezi politici cinstite, îndreptate către grija pentru oameni și natură, când mulți competitori vin în fața românilor cu discursuri mincinoase. Sunt unul dintre membrii fondatori ai PER și pot spune că, în 32 de ani, cu bune și cu rele, AM MUNCIT și AM OFERIT SOLUȚII pentru România! Am făcut voluntariat politic și ne-am asumat cu toții! Este momentul ca PER să devină partid parlamentar și un actor principal în ceea ce vor însemna noile structuri politice ale UAT-urilor după 2024. Și până acum am avut programe bune și țeluri nobile, dar a venit vremea ca noi să dăm tonul în politica românească.

Votul de astăzi nu este doar pentru Dănuț Pop și echipa lui, este pentru un program politic și pentru o strategie ce reprezintă o piatră de hotar pentru următoarele examene electorale. Continuăm să fim un partid de centru, atent la nevoile românilor și ale României, promovând deopotrivă proiecte de centru-stânga și de centru-dreapta. Ecologia este pentru toată lumea! Schimbările climatice şi degradarea

mediului sunt o ameninţare pentru Europa şi pentru întreaga lume. Siguranța românilor și bunăstarea acestora în echilibru cu protejarea mediului înconjurător reprezintă pilonul de baza al PER. România trebuie să evalueze corect provocările globale legate de climă şi mediu.

Tranziţia ecologică va reconfigura geopolitica, inclusiv interesele economice, comerciale şi de securitate mondială, generând provocări pentru o serie de state şi societăţi. Asistăm la o schimbare de paradigmă în privința energiei sustenabile. Cea solară și eoliană nu mai prezintă interes pentru capii europeni care au lipit eticheta de sustenabil/eco pe energia nucleară, puternic contestată, dar și foarte dorită, pe care nu ar fi trebuit să o considere în trecut dăunătoare.

Schimbările climatice sunt o temă foarte serioasă, iar liderii europeni ar trebui să înțeleagă să nu se joace de-a interesele economice după cum bate vântul, la propriu, pentru că acest pas va naște un val serios de scepticism si negaționism al problemelor climatice existente și al urgenței rezolvării lor. Văd că au revenit și la cărbuni! Atunci, dacă este sustenabilitate pe bani mulți, să facă și în România.

Se vorbește tot mai des despre criza apei potabile și a alimentelor. Partidul Ecologist rămâne consecvent ideii că România trebuie să iși gestioneze foarte bine resursele. Ba chiar să și le recupereze prin răscumparare, ca acțiune similară naționalizării. Nu, nu ne ferim de cuvinte! De asemenea, România trebuie să prioritizeze oprirea deşertificării. În lipsa unui program naţional serios, Sudul României va deveni rapid o zonă de tip deşert, acoperită de nisipuri. Agricultura și viata românilor vor fi puternic afectate.

Soluţia Partidului Ecologist: un program naţional serios de reîmpăduriri. Noi susținem agricultorii și producătorii autohtoni, vrem mâncare sănătoasă și sigură pentru copiii noștri. Milităm pentru respectarea afaceriștilor români, pentru un sistem de sănătate sigur și modern, o justiție corectă și un sistem de educație eficient, raportat la cerințele pieței muncii.

Dragii mei,vă mărturisesc însă că nu pot de unul singur. Am nevoie de fiecare dintre voi. Toți sunteți echipa mea și mă bazez pe voi să ducem acest partid acolo unde îi este locul: în fruntea politicii românești.

Am adus alături oameni deosebiți, oameni cu pregătiri diferite, dar cu principii și viziune comună. Aceasta este echipa cu care vin în fața dumneavoastră și cu care mă voi lupta să ne atingem obiectivele despre care v-am vorbit. Așa să ne ajute Dumnezeu!”