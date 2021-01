Părul prins în coadă, cerceii, codiţele împletite, rujul și lacul de unghii, autorizate în armata americană

Armata americană a revizuit luni normele sale în materie de aspect fizic, pentru a reflecta mai bine caracterul feminin şi diversitatea etnică din rândurile sale şi a decis să aprobe cerceii, codiţele împletite şi părul prins în coadă, informează AFP miercuri.

La finalul unei anchete solicitate în iulie 2020 de fostul secretar al Apărării Mark Esper în timpul dezbaterilor ce vizau discriminările rasiale din forţele de luptă americane, armata terestră a Statelor Unite a anunţat într-o conferinţă de presă că a decis să autorizeze coafurile feminine adaptate pentru toate tipurile de păr, potrivit agerpres.ro.

Pentru o femeie militar care are părul lung, cocul tradiţional, care era până acum obligatoriu, lasă loc unei "cozi de cal" dacă femeia în cauză are părul drept sau, dacă ea are părul creţ sau ondulat, unor codiţe împletite, care pot fi strânse în părţile laterale sau în vârful capului.

Coafurile sunt autorizate cu condiţia ca ele să nu stânjenească purtarea uniformei sau a căştilor de protecţie în timpul operaţiunilor, precizează documentele făcute publice în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.

Femeile care vor să poarte părul tuns foarte scurt, sau chiar să se radă complet pe cap, vor avea de acum înainte acest drept.

Cerceii vor fi şi ei autorizaţi, dar trebuie să fie discreţi. Cerceii rămân interzişi în timpul misiunilor de intervenţie.

Rujul a fost la rândul său autorizat, însă doar în nuanţe naturale, la fel ca lacul pentru unghii, care este de acum autorizat şi pentru bărbaţii care lucrează în medii în care mâinile lor intră frecvent în contact cu produse chimice agresive. Lacul de unghii în culori "extreme" (albastru, negru, violet sau nuanţe fluorescente) rămâne interzis.

După decesul lui George Floyd, un bărbat de culoare ucis în mai 2020 în timpul arestării sale de către un poliţist caucazian, armata americană, care este una dintre instituţiile cu cea mai bună reprezentare a minorităţilor din Statele Unite, a deschis o amplă dezbatere internă despre rasism.

Ea a interzis drapelul trupelor confederate în toate bazele militare americane, unde acest steag, adeseori perceput ca un simbol al rasismului, era afişat frecvent în dormitoarele soldaţilor şi în sălile comune.

De asemenea, Pentagonul s-a pronunţat în favoarea schimbării numelor acelor baze militare ce onorează memoria generalilor din armata confederată, o idee faţă de care fostul preşedinte american Donald Trump s-a opus.