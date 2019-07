Pasagerii din Romania ai companiilor aeriene au pierdut 2.500 de ore din cauza întârzierilor

Pasagerii din Romania ai companiilor aeriene au pierdut 2.500 de ore de vacanta in vara anului trecut din cauza nenumaratelor intarzieri. La nivel internațional, mai bine de

București, 2 iulie 2019: Pasagerii din România ai companiilor aeriene au pierdut 2.500 de ore de vacanță în vara anului trecut din cauza nenumăratelor întârzieri. Raportul lansat la finalul lunii iunie de AirHelp, cea mai mare organizație din lume specializată în drepturile pasagerilor aerieni, avertizează cu privire la întârzierile din acest sezon estival. La nivel internațional, mai bine de 1,2 milioane de zboruri au fost întârziate în 2018, în perioada 15 iunie - 15 septembrie, dintre care aproape 305.000 au fost în Europa.

În perioada mai sus menționată, un număr de 636.000 de pasageri din România s-au confruntat cu zboruri întârziate, dintre acestea aproape 5.600 au decolat cu o întârziere mai mare de 15 minute, iar 100 au fost anulate. În ceea ce privește zborurile eligibile pentru compensații (întârzieri mai mari de 3 ore) în perioada sezonului estival, peste 23.000 de pasageri au fost afectați. Același număr este așteptat și pentru 2019, mai ales ca luând în calcul primele 3 săptămâni din iunie 2019, peste 1.180 de zboruri din 3.800 care au plecat din România s-au confruntat cu întârzieri mai mari de 15 minute și anulări.

Baza de date comprehensivă pe care AirHelp o are arată că cel mai prost la capitolul punctualitate în Europa stă Germania, cu 48.000 de ore de zbor întârziate, foarte aproape fiind și Marea Britanie. Deși România înregistrează întârzieri, țara noastră se află printre cele cu o punctualitate de top, imediat după Finlanda. Pe perioada verii, charterele și-au păstrat punctualitatea, anul trecut doar câteva au avut întîrzieri semnificative în perioada Iunie-septembrie.

Familiile care merg în vacanța de vară vor fi probabil cele mai afectate. Studiul AirHelp pentru perioada 15 iunie – 15 septembrie 2019 estimeaza că peste 592.000 de pasageri se vor confrunta cu întârzieri mai mari de 15 minute și anulări ale zborurilor lor, un număr de peste 5.200 cu probleme.

„Milioane de pasageri ai companiilor aeriene au fost în situația în care să aștepte zborurile întârziate anul trecut și avem în față o a doua vară de haos dacă industria aviatică nu ia măsuri. O mulțime de persoane dintre cele afectate au pierdut ore întregi din vacanța lor, iar acest lucru este inacceptabil. Pasagerii înțeleg că nu întotdeauna se pot evita întârzierile, însă companiile aeriene și aeroporturile își vor pierde din credibilitate dacă nu-și îmbunătățesc situația. Pasagerii merită servicii mai bune și sperăm că informațiile pe care le furnizăm să îmbunătățească situația acestui sezon estival”, spune Marta Koziarz, expert AirHelp.

Pentru a evita o călătorie stresantă, pasagerii sunt sfătuiți să-și cunoască drepturile. Legislația UE, mai exact directiva europeană 261, permite pasagerilor companiilor aeriene să primească compensații de până la 600 euro de persoană în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. Această directivă se aplică pe toate zborurile din Uniunea Europeană și cele operate de o companie europeană.

”Pentru a vă asigura că cererea este eligibilă, sfătuim pasagerii să păstreze boarding pass-ul și alte documente de călătorie și să întrebe compania aeriană privind motivul întârzierii. Cu cât mai multe informații are pasagerul, cu atât mai ușor îi va fi să obțină compensație. Încurajăm pe toată lumea care a avut un zbor întârziat vara trecută să verifice dacă e eligibil”, spune Marta Koziarz.

Despre AirHelp

AirHelp este liderul mondial în obținerea de compensații, ajutând pasagerii să înțeleagă care sunt drepturile lor și să primească despăgubiri pentru zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate. Din 2013, când AirHelp a fost fondată, compania a ajutat peste 13 milioane de pasageri. AirHelp are reprezentanțe în Europa, Asia și America de Nord, care deservesc 30 de țari, oferind asistență în 16 limbi. Compania are peste 700 de angajați la nivel mondial.