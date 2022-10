Patriarhul Daniel a conferit noul ordin al Bisericii Ortodoxe Române pentru coordonatorii unui volum omagial dedicat lui și publicat în Germania

Pr. conf. dr. Sorin Șelaru și prof. dr. Daniel Munteanu, coordonatorii unui volum omagial dedicat Patriarhului României și publicat anul acesta în Germania, au fost premiați vineri la Reședința Patriarhală.

Patriarhul Daniel le-a conferit Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)”, recent instituit de Sfântul Sinod.

Volumul în discuție este un omagiu adus Patriarhului Daniel la împlinirea vârstei de 70 de ani și se intitulează „Holding fast to the Mystery of Faith. Festschrift for Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church” („Păstrând cu fermitate Taina Credinței. Omagiu pentru Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române”), transmite basilica.ro.

Lucrarea cuprinde studii de teologie și spiritualitate ale unor personalități marcante ale domeniului teologic internațional – clerici, profesori și teologi, care l‑au întâlnit pe Patriarhul României.

Publicația se dorește a fi un semn de apreciere pentru întreaga activitate spirituală, teologică, misionară și pastorală desfășurată de Patriarhul Daniel. Autori din 15 țări au contribuit cu texte în limbile franceză, engleză și germană.