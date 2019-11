Patriarhul Daniel, în predica de Sf. Andrei: Prin credinţă ne-am păstrat identitatea naţională

Poporul român şi-a păstrat prin credinţă identitatea naţională în faţa multor popoare migratoare, păgâne, a afirmat sâmbătă patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în predica rostită la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, în ziua sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei, relatează agerpres.

"Avem două zile foarte semnificative: 30 noiembrie este ziua unităţii noastre de credinţă, unităţii noastre spirituale a poporului român, iar ziua de 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, adică ziua unităţii statale, naţionale a poporului român. Şi prin aceasta noi vedem legătura dintre unitatea de credinţă şi unitatea de neam. Pentru că prin credinţă am păstrat noi identitatea noastră naţională în faţa multor popoare migratoare, păgâne, care au năvălit peste teritoriul ţării noastre, dar totuşi poporul nostru, creştinat lent, dar profund, a rămas creştin şi-n vremuri tulburi. De aceea, sărbătoarea aceasta este plină de semnificaţii", a spus patriarhul Daniel.Întâistătătorul BOR a evidenţiat că "Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat la misiune sau apostolie, are o legătură deosebită cu pământul ţării noastre şi cu poporul român, de aceea el este numit şi Apostolul românilor şi Ocrotitorul României"."După schimbările din 1989, după căderea regimului comunist, a crescut foarte mult cinstirea Sfântului Apostol Andrei şi foarte mulţi dintre români au conştientizat faptul că Sfântul Apostol Andrei este apostolul neamului românesc, apostolul stră-românilor daco-romani. Aceasta pentru că el a predicat Evanghelia pe teritoriul ţării noastre în părţile Dobrogei, numită Scythia Minor. (...) Sfântul Apostol Andrei este cinstit de multă vreme în evlavia populară mai ales în părţile Dobrogei, unde se află Peştera Sfântului Andrei, care, mai târziu, s-a bucurat de o biserică nouă", a arătat patriarhul.El a reamintit că Sfântul Apostol Andrei este şi ocrotitorul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedralei Naţionale, al cărei altar a fost sfinţit, în 25 noiembrie 2018, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu Patriarhul Ecumenic, Arhiepiscopul Constantinopolului. De asemenea, acesta a amintit că în urmă cu un an a fost prăznuit întâiul hram al lăcaşului de cult în prezenţa Patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea.***Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, este prăznuită de Biserica Ortodoxă Română în 30 noiembrie.Sfântul Apostol Andrei, pescar de meserie, frate al Sfântului Apostol Petru, a fost cel dintâi chemat la vestirea Evangheliei lui Hristos, dar înainte de a fi apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Auzind însă pe dascălul său, atunci când îl privea pe Iisus, spunând: "Iată Mielul lui Dumnezeu!" (Ioan 1, 36), Sfântul Andrei a lăsat tot şi a urmat lui Hristos până la moarte şi înviere, fiind martor al minunilor şi Învierii Lui.Sfântul Andrei l-a vestit pe Hristos pentru prima dată fratelui său Simon (Petru): "Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos). Şi l-a adus la Iisus" (Ioan 1, 41, 41).După Înălţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, Apostolul Andrei L-a propovăduit pe Hristos în Bitinia, Bizanţ, Tracia, Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre, Sciţia (adică Dobrogea) şi până în Crimeea.Sfântul Andrei a avut sfârşit de mucenic, fiind răstignit, la Patras, lângă Corint (în Grecia), cu capul în jos, pe o cruce în formă de X, căreia i s-a spus de atunci "Crucea Sfântului Andrei".Ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei este consemnată cu cruce roşie în calendarul BOR în urma hotărârii Sfântului Sinod din anul 1995. Doi ani mai târziu, în 1997, Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua de 30 noiembrie a devenit sărbătoare bisericească naţională, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001, fiind ulterior consacrată, prin Legea nr. 147/2012, ca zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.