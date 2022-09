Patriarhul Kiril le cere rușilor să meargă la război: 'Dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția Sa'

Patriarhul Kiril al Rusiei i-a încurajat pe ruși să meargă la război, după mobilizarea militară anunțată de Kremlin. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse i-a încurajat pe rușii mobilizați să nu le fie frică de moarte.

„Mergeți cu curaj să vă îndepliniți datoria militară. Și nu uitați că, dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția Sa, în glorie și în viața veșnică", a afirmat Kiril, potrivit agenției Nexta.

Anteior, Patriarhul Kirill i-a îndemnat pe ruși să nu-i considere pe ucraineni dușmani.

Astăzi, Patria noastră, Rusia, Rusia istorică, trece prin încercări grele. Știm ce se întâmplă în Ucraina. Știm ce pericol planează asupra poporului ucrainean, pe care încearcă să îl reformeze, să facă un stat care este contrar Rusiei, ostil Rusiei. Este foarte important ca în inimile noastre să nu existe sentimentul că există un dușman. Trebuie să ne rugăm astăzi ca Domnul să întărească sentimentele frățești ale popoarelor din Sfânta Rusie, astfel încât unitatea Bisericii noastre să devină și mai puternică, ceea ce este cu adevărat o garanție a păcii în întinderile Rusiei - motiv pentru care prăbușirea țării noastre a început cu încercări de a rupe Biserica, de a crea schisme și separări. Dușmanul știa că acest punct trebuie lovit. Și, deși am suferit pierderi și în Ucraina a apărut o schismă periculoasă, păcătoasă și fără har, dar în același timp credința ortodoxă este păstrată acolo”, a afirmat Kiril.

CONTEXT

La 21 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțială în țară. Într-o alocuțiune adresată rușilor, el a menționat că linia de contact în zona de operațiune militară specială "depășește o mie de kilometri", forțele aliate confruntându-se "nu doar cu formațiuni neonaziste, ci de fapt cu întreaga mașinărie militară a Occidentului colectiv", care amenință însăși existența Rusiei.

Potrivit ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, 300.000 de rezerviști vor fi chemați în timpul mobilizării și vor fi supuși unui antrenament înainte de a fi trimiși în zona "operațiunii militare speciale". Studenții și recruții nu vor fi chemați, ci doar cetățenii care au efectuat serviciul militar și au o specializare profesională militară vor fi mobilizați. Șeful armatei a subliniat că mobilizarea se face în primul rând pentru a controla teritoriile eliberate în timpul operațiunii speciale.

