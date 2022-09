Patriarhul Kiril: 'Soldaților care vor muri în Ucraina li se vor spăla toate păcatele' (video)

Soldaților care vor muri în Ucraina li se vor spăla toate păcatele, a spus, la Omilia de duminică, patriarhul ortodox rus Kiril, potrivit Mediafax.

"Suntem conștienți de faptul că cei care mor îndeplinindu-și datoria militară se sacrifică pentru alții", a spus Kiril, potrivit unui videoclip postat de Disclose TV pe Twitter, citat de ANSA. „Acest sacrificiu spală toate păcatele comise" - a adăugat patriarhul rus.

În ultimele zile, Kiril i-a îndemnat pe credincioși să se înroleze: "Mergeți cu curaj să vă îndepliniți datoria militară. Și nu uitați că, dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția Sa".

