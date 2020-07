Patronul clubului Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi: Sunt foarte fericit, nu am câştigat, dar am ajuns la un moment la care multe echipe visează

Patronul clubului Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat, miercuri, că este fericit pentru performanţa echipei sale, pe care o consideră câştigătoare în finala Cupei României, anunță news.ro.

"Echipa mea e ca şi cum ar fi câştigat Cupa. Poate la anul încercăm din nou. Sunt foarte fericit, am ajuns la un moment la care multe echipe visează. Până în minutul 60 am fost egali FCSB-ului. Noi nu căutăm scuze, nu ştiu dacă era mai bine u Fulop pe teren, eu doar mă bucur că am ajuns aici", a declarat el.

FCSB a câştigat Cupa României, primul trofeu după cinci ani, după ce a învins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, în minutul 65, după o gravă eroare defensivă a adversarilor. FCSB a cucerit ultima dată trofeul în 2015, an în care a reuşit eventul. Acesta a fost primul meci al noului antrenor al FCSB, Anton Petrea, care l-a înlocuit pe Bogdan Argeş Vintilă.

Bouhenna (Sepsi) a fost eliminat, în minutul 80, după ce a primit al doilea cartonaş galben.