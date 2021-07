Patronul grupării Sepsi OSK Sfântu Gheorghe: Rezultatul a fost echitabil, s-a văzut că nu am fost sparring partner

Patronul grupării Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat, joi seară, că este mulţumit de remiza cu Spartak Trnava, subliniind că echipa sa nu a fost sparring partner pentru slovaci.

"Rezultatul a fost echitabil, cred că meritam acest rezultat, e un rezultat frumos pentru noi. Totuşi, au trecut 94 de minute fără să primim gol şi trebuie să luăm întotdeauna partea plină a paharului şi să nu ne uităm că nu am dat gol pentru că totuşi am jucat în deplasare. A fost primul meci al nostru şi per total sunt mulţumit de băieţi şi de atitudinea lor. Neapărat vrem să ne calificăm mai departe, dar s-a văzut că nu am fost un sparring partner pentru echipa din Slovacia, ba dimpotrivă, în prima repriză cred că am dominat, am avut 57 la sută posesie şi am avut 4 ocazii clare. În repriza a doua am căzut puţin fizic şi nu prea am mai contat în atac, dar per total, e un rezultat echitabil. E un lucru îmbucurător, pentru că noi nu suntem o echipă care stă ca ariciul în spate, cum se spune", a declarat Laszlo Dioszegi, la Digi Sport Special.

Sepsi Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat în deplasare, joi, cu echipa slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League. Returul va avea loc peste o săptămână. Sepsi este debutantă în cupele europene.

Din minutul 87, oaspeţii au jucat fără fundaşul Bogdan Mitrea, care a fost eliminat.