Paul Hitter deschide `Cutia Pandorei`, la Galeria Senso

Joi, 24 martie 2022, începând cu ora 18:30, la etajul Galeriei Senso din București (Calea Victoriei 12C), are loc vernisajul expoziției personale de pictură a artistului Paul Hitter, „Cutia Pandorei”. Reunind 12 lucrări recente expuse în premieră, „Cutia Pandorei” se deschide publicului printr-un performance susținut de Paul Hitter în cadrul vernisajului și poate fi vizitată în perioada 24 martie – 16 aprilie 2022, de luni până sâmbătă, între orele 12.00 – 19.00. Având-o curator pe Ana Daniela Sultana, proiectul face parte din programul de arte vizuale conceput de Ana Ștefania Andronic (BUZU), directorul artistic al spațiului expozițional.

«Într-un eseu apărut în 1938 în publicația germană „Das Wort”, filozoful marxist Ernst Bloch se arăta surprins de faptul că Expresionismul încă mai prilejuiește dezbateri, de vreme ce gruparea artistică „Der Blaue Reiter” de la München, unul dintre pilonii curentului artistic modernist, își încheia activitatea în 1914, odată cu începerea Primului Război Mondial. Iată că Expresionismul nu s-a consumat nici până acum în istoria artei, ci se regăsește și în contemporaneitate, de pildă prin viziunea plastică și caracterul revoluționar al lui Paul Hitter, care a inițiat Expresionismul Balcanic acum mai bine de un deceniu. Mai mult, acesta continuă să stârnească intense controverse, „Cutia Pandorei” fiind o spectaculoasă revenire a lui Paul Hitter în sistemul de galerii de artă autohtone. Deși renunță la grafie în această nouă serie de lucrări, artistul își păstrează stilul inconfundabil, puternic individualizat, caracterizat prin afinitatea pentru o portretistică flamboaiantă, dominată de simboluri mai mult sau mai puțin subtile și printr-o cromatică incandescentă, oferindu-ne o perspectivă societală subiectivă actualizată (din cutia Pandorei iese și „Pandemia”).» (Ana Daniela Sultana)

«Străvechiul mit al Greciei antice m-a fascinat încă din copilărie și, vrând-nevrând, am întâlnit de-a lungul vieții toate „minunatele daruri” pe care Zeus le-a deghizat sub forma unui cadou frumos împachetat. Primele schițe pentru această serie le-am început în timpul facultății, la München, dar întotdeauna am considerat acele prime picturi pe această temă ca pe niște „lucrări de tinerețe”. În noiembrie 2019, cu câteva luni înainte de deschiderea oficiala a adevăratei cutii a Pandorei, am decis să re-gândesc și să re-pictez aceste lucrări din tinerețe. Poate că începând lucrul la această expoziție, am deschis chiar eu ostilitățile sociale ce par a nu ne mai da pace. Subiectul este însă etern valabil, la fel cum sunt și „relele” adunate în Cutia Pandorei și eliberate în lume. „Mândria”, „Lenea”, „Răutatea”, „Invidia”, „Lăcomia” și „Desfrâul”, pentru a cita doar câteva titluri de lucrări, sunt omniprezente de la începutul lumii, dar în postmodernism par a fi mai potențate, acestea ajungând a fi percepute drept calități. Năzuiesc ca acest demers artistic să fie o oglindă întoarsă asupra umanității, ajutând, poate, prin conștientizarea răului și a defectelor, la ridicarea noastră din mlaștina disperării în care am fost aruncați. În interiorul Cutiei Pandorei voi lăsa și eu, precum zeii au lăsat pentru oameni, „Speranța”.» (Paul Hitter)

Paul Hitter este un pictor român născut în 1982, la București. A studiat arte vizuale la București sub îndrumarea artistului Matei Șerban Sandu și la München în clasele artiștilor Nikolaus Lang, Sean Scully și Karin Kneffel. Activitatea sa expozițională numără expoziții personale și de grup atât în țară, cât și în afara țării: București, Cluj, Constanța, Praga, Marsilia, Milano, Paris, Los Angeles, Las Vegas și Salt Lake City. Fondator al Expresionismului Balcanic, Paul Hitter abordează în lucrările sale cu precădere teme sociale, mituri populare din Balcani, folclor, legende și mitologii urbane.