VIDEO Un fost campion al României cu FCSB a recunoscut că s-a DOPAT: Jucătorul a fost SUSPENDAT

Fotbalistul echipei Academica Clinceni, Paul Pârvulescu, a fost suspendat provizoriu de Agenţia Naţională Anti Doping după ce afirmase că a fost supus în trecut unei terapii interzise de manipulare a sângelui, a declarat marţi, pentru AGERPRES, preşedintele ANAD, Cristian Balaj.

"Confirmăm faptul că sportivul Paul Ovdiu Pârvulescu a fost notificat şi suspendat provizoriu. Am remarcat că există întrebări legate de obligativitatea suspendării provizorii care nu îi permite în această perioadă importantă să participe la pregătiri cu echipa, însă, ca o consecinţă a declaraţiilor lui şi potrivit prevederilor Standardului Internaţional Lista Interzisă (secţiunea M2) şi a Legii nr 227/2006, suspendarea provizorie este obligatorie", se arată într-o declaraţie a preşedintelui ANAD, Cristian Balaj, pentru AGERPRES.

Oficialul ANAD a precizat că membrii Comisiei de Audiere vor analiza în regim de urgenţă cazul lui Paul Pârvulescu: "În considerarea reluării iminente a campionatului Ligii I, am dispus introducerea acestei speţe, în regim de urgenţă, pe rolul Comisiei de Audiere. Folosesc acest prilej să reiterez faptul că ANAD investighează şi gestionează orice sesizare sau informaţie cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping, indiferent de numele persoanei sau disciplina sportivă".

În urmă cu aproximativ o lună, fotbalistul afirmase în cadrul emisiunii online GSP live că la una dintre echipele din România la care a evoluat a fost supus unei terapii interzise de manipulare a sângelui.

"Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie. Am făcut în altă parte, dar nu la Steaua, am făcut la o altă echipă din ţară. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Apoi, în următoarea zi eram ok. Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată. Eu n-am făcut insuflaţii rectale, ci injecţii în venă. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătăţii e OK. Dar e doping, da", a spus jucătorul, la GSP Live, în urmă cu aproape o lună.

În vârstă de 31 de ani, Pârvulescu a evoluat în cariera sa la echipe precum Gaz Metan Mediaş, Steaua, FC Voluntari, FC Viitorul, ASA Târgu Mureş şi Politehnica Iaşi. Din 2019 este legitimat la Academica Clinceni.

Liga I la fotbal, întreruptă la 12 martie din cauza pandemiei de coronavirus, se va relua începând cu 12 iunie.

