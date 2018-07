Paul Simon, concert de adio la 76 de ani

Cântăreţul şi compozitorul american Paul Simon, aflat în această vară în turneul de adio, a anunţat joi lansarea, în luna septembrie, a unui nou album care va oferi noi versiuni ale unora dintre melodiile care l-au consacrat, informează AFP, preluată de Agerpres.

Fostul membru al legendarului duo Simon and Garfunkel a anunţat în februarie, la vârsta de 76 de ani, că îşi va lua rămas bun de la scenă pe 22 septembrie, după un concert pe stadionul Forest Hills, din Queens, cartierul copilăriei sale din New York.Pe 7 septembrie, legenda rock-ului american va lansa un al patrulea album solo, "In the Blue Light", în care mai mulţi artişti i se vor alătura pentru a oferi noi interpretări pentru unele dintre piesele sale."Este destul de neobişnuit pentru un artist să aibă posibilitatea de a reface şi regândi lucrări mai vechi, de a le modifica sau chiar de a schimba complet anumite părţi ale melodiilor originale", mărturiseşte Paul Simon în broşura care însoţeşte albumul, potrivit unui comunicat care anunţă lansarea acestuia.Albumul nu va oferi însă noi versiuni ale celor mai faimoase piese ale sale, cum ar fi "You Can Call Me Al" şi "Me and Julio Down by the Schoolyard", ci se va concentra pe melodii mai puţin cunoscute, cum ar fi "René and Georgette Magritte With Their Dog After the War", inspirată de pictorul suprarealist belgian René Magritte."In the Blue Light" va include colaborări cu mai mulţi artişti printre care trompetistul de jazz Wynton Marsalis (pentru melodiile "How the Heart Approaches What It Yearns" şi "Pigs, Sheep and Wolves") şi Bryce Dessner, compozitor şi chitarist al trupei indie-rock The National, care va cânta alături de Simon într-o nouă versiune a piesei "Can't Run, But", care face aluzie la dezastrul nuclear de la Cernobîl.