Paul Stănescu, armatei PSD: Cine câștigă localele, câștigă generalele / Rareș Bogdan, zis Batistuță sau Ruj Roz, amenință cu dosare penale

Secretarul general interimar PSD, Paul Stănescu, le-a explicat sâmbătă social-democraților, la Congresul extraordinar al partidului, de ce formațiunea este obligată să câștige alegerile locale și le-a transmit care este 'rețeta' de succes:

„Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a întâmplat, am înțeles mesajul cetățenilor, ne-am admis greșelile și am început o schimbare, zic eu, profundă a partidului nostru. Astăzi însă nu mai vreau să vă vorbesc de ce am pierdut anul trecut. Astăzi vreau vă spun de ce trebuie să câștigăm în acest an! Nu doar să ne propunem să câștigăm! Suntem obligați să câștigăm alegerile din acest an! Înfrângerea nu este o opțiune!

Avem o singură variantă: Victoria! O victorie categorică, o victorie totală, o victorie zdrobitoare împotriva partidului de guvernământ! De ce vă spun că suntem obligați să câștigăm? Pentru că miza nu mai este doar partidul nostru! Miza este mult mai mare! Miza acestor alegeri este salvarea României!

PNL a pierdut total controlul pandemiei și ne îndreptăm cu pași repezi către falimentul țării și către intrarea populației într-o lungă perioadă de austeritate. Dacă PNL continuă să rămână la putere, România este condamnată la prăbușire.

Iar toată lumea știe că PSD este singurul partid care poate opri dezastrul actualei guvernări!

PSD este singurul partid care poate învinge PNL. Trebuie să învingem PNL! Nu doar pentru noi, nu doar pentru membrii și simpatizanții noștri, ci pentru toți cetățenii acestei țări, pentru copiii și nepoții noștri, pentru familiile noastre, pentru viitorul țării noastre.

O altă miză mare este salvarea democrației din țara noastră Nu sunt cuvinte mari. De la zi la zi, Guvernul Orban și Iohannis încearcă, sub pretextul pandemiei, să preia controlul total asupra statului, asupra instituțiilor independente, încearcă să pună pumnul în gură celor care îi critică, să facă dosare penale celor care îndrăznesc să spună altceva decât linia oficială – așa amenința prim-vicepreședintele PNL, domnul Rareș Bogdan, zis Batistuță sau Ruj Roz... să facă dosare penale împotriva celor care îndrăznesc să critice măsurile haotice ale Guvernului privind pandemia.

PNL, atacă fără jenă instituțiile fundamentale ale statului de drept, pe motiv că este pandemie. Încalcă fără să clipească drepturi și libertăți fundamentale, pe motiv că este coronavirus. Se comportă ca niște dictatori sovietici, îmbrăcați în geci de piele și încinși la râu cu pistoalele Beretta și, vorbindu-ne cu o aroganță fără limite, pe motiv că în acest fel controlează răspândirea virusului. Se cred deasupra legii și deasupra pandemiei! Încalcă fără jenă restricțiile pe care le înfierează populației! Se răstesc arogant la cetățeni pe care îi acuză în față că sunt „proști” și „iresponsabili” în fața pandemiei. Toate astea sunt reflexe totalitare din ce în ce mai clare.

Invocă gravitatea pandemiei, ca să distrugă bazele democrației. Nu e deloc de glumă! Ieșirea din dezastrul guvernării PNL este una singură: trebuie să câștigăm! Suntem condamnați să câștigăm!

Avem forța de a câștiga din nou Capitala României! Gabriela Firea este un primar iubit de bucureșteni! Este bătăioasă, puternică, eficientă. Ca să spun așa este deja în firea bucureștenilor să voteze Firea!

Avem forța de a câștiga din nou municipiul Craiova, unde Olguța este cu siguranță cel mai bun primar pe care l-a avut acest oraș! Olteancă, bătăioasă, neobosită, perseverentă, de neoprit în a realiza ceea ce își propune pentru orașul din Bănie!

Avem forța de a câștiga din nou municipiul Constanța! Decebal Făgădău s-a luptat pentru constănțeni, știe ce are de făcut și are de departe prima șansă în competiția electorală.

Putem câștiga multe municipii mari și mici, putem câștiga în foarte multe orașe și comune. Și desigur putem obține victoria în cele mai multe județe ale țării!

Fiți tari! Fiți puternici! Luptați! Nu renunțați, orice s-ar întâmpla! E datoria noastră să oprim dezastrul! Nimeni altcineva nu poate face asta!

Am depus moțiune de cenzură în Parlament pentru a opri Guvernul PNL de la ruinarea României și de la jefuirea bugetului de stat, sub paravanul pandemiei. Este rândul aleșilor locali ai PSD, cea mai puternică și cea mai tare armată a partidului nostru, să înfigă steagul victoriei în ziua votului.

Asta este bătălia decisivă! Cine câștigă localele, câștigă generalele! De aici, de la locale, începe victoria finală de la Parlamentare! În locale, luptăm pe terenul nostru, luptăm unde suntem cei mai tari. Avem, de departe, prima șansă! Avem cei mai mulți primari! Avem cei mai buni primari! Avem cei mai iubiți primari!

D-aia încearcă PNL să-i racoleze de la noi! Pentru că PNL nu are primari buni cum are PSD!

Vă spun un lucru: Niciun hoț nu fură ceea ce deja are! Fură ce nu are! Deci această campanie furibundă de racolare a primarilor PSD, prin abuzuri și șantaj, este de fapt semnul slăbiciunii PNL.

Nu au oameni buni, de aceea îi vor pe ai noștri! Nu au oameni credibili, de aceea vor să vină fața alegătorilor cu primarii noștri. Nu au oameni pricepuți în administrația locală – de aceea vor să fure primarii pricepuți de la PSD! Unii, nu mulți, au cedat. Dar cei mai mulți dintre primarii PSD au rezistat! Jos pălăria în fața lor! Tot respectul pentru primarii noștri, tari ca stânca! Fiți la fel de tari și în alegeri și vă asigur că veți câștiga!

Vom face tot ce e nevoie pentru a vă apăra! Am depus plângere la DNA împotriva grupului infracțional organizat de la guvern, care folosește instituțiile și banii din bugetul statului pentru a cumpăra și șantaja primarii noștri! Vom folosi toate instrumentele legale, toate pârghiile politice și juridice, pentru a opri această campanie murdară și penală a celor de la PNL!

Dragi colegi,

Mergeți în fața oamenilor! Vorbiți cu ei, priviți-i în ochi și spuneți-le ce v-am spus acum! PSD e singurul partid care poate opri prăbușirea României! Singurul partid care poate învinge acest PNL incompetent, hoț și abuziv! Mergeți în fața oamenilor și ascultați-i cu atenție! Fiți alături de ei! Ascultați-i ca să le înțelegeți problemele și consultați-vă cu ei pentru a găsi soluțiile! PSD a câștigat de fiecare dată când i-a ascultat pe cetățeni. Deci ascultați-i! Fiți tari! Fiți hotărâți! Fiți alături de oameni! Asta este rețeta victoriei!”, a spus Paul Stănescu.