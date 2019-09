Paula Pîrvănescu: 'România exportă din păcate 75% în UE, dar Asia, America, Africa sunt pieţe foarte bune'

Exportatorii români ar trebui să se concentreze cât mai mult spre pieţe din afara Uniunii Europene, cum ar fi America, Asia sau Africa, în contextul în care trei sferturi din exporturile României au ca destinaţie state UE, a afirmat luni secretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului (MMACA), Paula Pîrvănescu, potrivit Agerpres.

"Chiar acum, de curând, într-o vizită la Comisia Europeană am văzut că, din păcate, 75% din exporturile României se îndreaptă către ţări din cadrul Uniunii, şi ar trebui bineînţeles să ne ducem cât mai mult în celelalte zone, atât Asia, cât şi America cât şi Africa sunt pieţe foarte bune şi vă spun cu toată încrederea că produsele noastre merită să ajungă acolo", le-a transmis secretarul de stat participanţilor la o conferinţă privind viitorul pieţei energiei româneşti şi europene.

Aceasta a susţinut că oamenii de afaceri români sunt tot mai interesaţi de piaţa din Statele Unite şi a prezentat iniţiativele recente ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri privind încurajarea exportatorilor români.

"Am încercat să ne extindem în America, am încercat să luăm în primul rând pieţe tradiţionale, la noi în România a existat o întârziere în ceea ce priveşte exporturile în acele ţări cu care înainte aveam contacte foarte bune. Am descoperit în ultima perioadă faptul că piaţa din Statele Unite prezintă un interes aparte pentru antreprenorii români, iar anul trecut şi anul acesta am fost prima delegaţie din cadrul UE ca ţară privind participarea la summitul Select USA. După situaţia de anul trecut, anul acesta am organizat şi o misiune economică, şi din cele 38 de companii participante, 22 dintre ele au primit subvenţie de 50% privind transportul şi cazarea", a afirmat Paula Pîrvănescu.

Secretarul de stat a invitat companiile din energie prezente la eveniment să se organizeze în grupuri de câte 7 firme, pentru a primi finanţare pentru participarea la târguri internaţionale.

"Pe lângă aceste târguri şi misiuni economice, dumneavoastră, dacă reuşiţi pe industrie, eu vă propun acum, în momentul în care sunteţi un număr de minim 7 companii şi doriţi să participaţi oriunde în lumea aceasta la un târg sau la o misiune economică puteţi să veniţi la noi la minister să solicitaţi dacă (târgul respectiv, n.red.) nu este pe lista târgurilor şi misiunilor economice din cadrul semestrului următor, să reuşiţi în continuare să o adăugaţi", a declarat Pîrvănescu.

Ea a confirmat că politicile guvernamentale româneşti privind cercetarea/dezvoltarea, dar şi cele privind IT-ul, sunt în întârziere.

"Într-adevăr, statul se mişcă cu o viteză mult mai redusă decât ar trebui şi mult mai redusă decât se aşteaptă mediul privat, dar cu toate acestea reuşim să mai şi livrăm din când în când. (...) Zona de cercetare/dezvoltare este într-adevăr încă uşor delicată la noi, cu toate că pachetul fiscal este în avantaj, atât pentru cercetare/dezvoltare cât şi pentru IT, se vede lucrul acesta, dar din păcate politicile noastre sunt mult mai întârziate şi nu au ajuns încă la un nivel încât antreprenorii să le dezvolte cu uşurinţă, dar cu siguranţă în perioada următoare vor fi schimbări majore, şi aici mă refer doar la elanul pe care îl are acum această zonă, bineînţeles şi cu sprijinul Comisiei Europene prin toate programele care sunt destinate având cheltuieli eligibile şi pe această chestiune", a declarat secretarul de stat.

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri a susţinut că firmele finanţate prin ediţia pe anul 2018 a programului Start-Up Nation al MMACA urmează să creeze peste 40.000 de locuri de muncă.

"În urma primei ediţii (a Programului Start-Up Nation, n.r.), din 2017, s-au creat peste 21.000 de locuri de muncă. După ediţia din 2018, unde avem semnate 10.000 de acorduri de finanţare, în momentul acesta, conform acordurilor semnate, se vor crea peste 40.000 de locuri de muncă, din care 25.000 de locuri de muncă sunt reprezentate de absolvenţi", a precizat Pîrvănescu.

De asemenea, secretarul de stat a recomandat oamenilor de afaceri din domeniul energetic să caute finanţare şi direct la Uniunea Europeană, prin variantele programului Horizon 2020.

"Pe lângă chestiunea finanţărilor, să nu uităm că avem variante de finanţare prin Programele Operaţionale Regionale, implementate prin ministerele de resort, şi pentru investiţii mari aveţi variantele prin Horizon 2020 şi multe alte variante direct de la Comisia Europeană, unde accesul antreprenorilor români nu este restricţionat şi aveţi liber la ele. E important ca dumneavoastră să identificaţi în primul rând colaboratori care vă pot ajuta în identificarea variantelor de finanţare care vă pot creşte partea de productivitate şi de competitivitate din cadrul unităţii de producţie pe care o aveţi", le-a transmis Paula Pîrvănescu antreprenorilor din energie.