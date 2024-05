Pe cine dă Marcel Ciolacu afară din Guvern? 'Mai mult ca sigur după 10 iunie o să stăm de vorbă' (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că, dacă se va impune, va face o remaniere guvernamentală, adăugând că va fi o analiză pe PNRR şi pe fiecare obiectiv şi o discuţie în coaliţie după 10 iunie.

Întrebat duminică la Antena 3 dacă ia în calcul o remaniere guvernamentală, Marcel Ciolacu a răspuns: "Dacă se va impune, categoric".

"Vom vedea. Va fi o perioadă de analiză în primul rând pe PNRR şi pe fiecare obiectiv. Mai mult ca sigur după 10 iunie o să stăm de vorbă în coaliţie", a adăugat premierul.

Despre colaborarea PSD-PNL la nivel guvernamental

El a mai spus, în privinţa colaborării PSD cu PNL în Guvern, că s-a intrat într-o normalitate.

"Sincer, îmi place să cred că am intrat într-o normalitate şi am făcut o diferenţă foarte mare între a fi miniştrii PSD sau PNL, de a fi o coaliţie şi între timp, am înţeles cu toţii că acela este Guvernul României, sunt miniştrii României, indiferent de culoarea politică şi avem un vot de la români şi o responsabilitate", a punctat Marcel Ciolacu.