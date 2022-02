Pe fondul scumpirilor, piaţa de asigurări a crescut, în 2021, cu aproximativ 24%: Provocările pe care le-am avut pe parcusul anului au fost multiple

Piaţa de asigurări a crescut, în 2021, cu aproximativ 24%, a anunţat luni vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Cristian Roşu, care a menţionat că datele sunt neauditate, conform Agerpres.



"Anul 2021, nu vreau să adaug epitete care să nască apoi comentarii dintre cele mai spumoase, dar creşterea a fost de peste 20%....Pot să vă spun astăzi, fără a avea date auditate, ci doar cele de la cald, adunate de la dumneavoastră din raportările pe care l-aţi făcut la sfârşitul lunii ianuarie, creşterea pieţei este de aproximativ 24%. Din punctul meu de vedere este cea mai mare creştere pe care a consemnat-o, cel puţin de când sunt eu în această piaţă, puţini ani, nu mulţi, dar suficient cred în care să pot să-mi exprim o opinie vizavi de această piaţă. Acest lucru s-a datorat câtorva factori. Cei doi factori importanţi în această evoluţie au fost constituiţi de asigurători şi de brokeri. Şi cum am spus-o de mai multe ori unii fără alţii nu că nu pot, evident că lucrurile pot să fie şi separate, dar se vede din activitatea celor două structuri ale acestei pieţe că există o simbioză foarte bună şi că unii fără alţii nu pot să aducă şi să ajungă la nivelurile scontate de fiecare şi de noi toţi la un loc. Provocările pe care le-am avut pe parcusul anului 2021 au fost multiple. Am trecut prin perioade de creşteri, de descreşteri, de crize, unele create poate artificial, altele care nu au fost create artificial, dar pe care cu toţii am reuşit să le traversăm. Şi aici trebuie să remarc că asigurătorii au avut o înţelegere deosebită, deşi aş putea spune că nu toţi, dar în limita rezonabilului, toată piaţa, în general pentru absorbţia şocului creat de ieşirea de pe piaţă a celei mai mari companii la acel moment City Insurance", a spus Cristian Roşu, la dezbaterea "Provocări 2022", organizată de XPRIMM.



El a menţionat că au avut o înţelegere prin faptul că o piaţă financiară în general e o piaţă emoţională şi cu atât mai mult tot ceea ce se întâmplă într-o piaţă din punct de vedere emoţional poate să aibă efecte negative asupra întregii pieţe.



"Lucrurile s-au derulat foarte bine. Şi vă spun cu certitudine că s-au derulat foarte bine şi aştept ca în continuare şi jumătatea aceasta de an absolut la fel, dar nu chiar mai bine, având deja experienţa ultimei părţi a anului 2021, astfel încât efectele ieşirii din piaţă a City Insurance să fie estompate absolut complet şi să intrăm într-o zonă de normalitate pe care eu o văd caracteristică anului 2022. De asemenea, fără ajutorul brokerilor nici acest lucru nu se putea întâmpla în totalitatea lui", a afirmat Cristian Roşu.



El a declarat că primele brute subscrise, la finalul anului 2021, au fost în sumă de 14,3 miliarde de lei, aproximativ 2,86 miliarde de euro, în creştere cu aproximativ 24% faţă de anul 2020. În componenţa acestora, asigurările generale au ajuns 11,63 miliarde de lei, în creştere cu 25,4% faţă de 2020, iar asigurările de viaţă au fost 2,6 miliarde de lei, în creştere cu 17,62% faţă de 2020.



Potrivit vicepreşedintelui ASF, "frumuseţea" structurii pieţe româneşti este dată de asigurările generale, care au reprezentat 74% din totalul pieţei de asigurări din România, componenţa fiind 51% RCA şi 23% Casco. Restul de asigurări, facultative sau mai puţin facultative, au reprezentat 26%.



"Suntem dominaţi în continuare de piaţa auto. Este foarte greu de aşezat riscurile, de manageriat riscurile, care pot să-ţi apară dintr-o singură clasă dominantă. Drept pentru care influenţa preţurilor în total activitate ca să putem deveni rentabili nu poate să ducă decât la o escaladare. Şi atunci singurul lucru care putem să-l facem noi în zona noastră de asigurări este să putem dezvolta toate celelalte clase şi tipuri de asigurări care sunt o multitudine, iar ţările din care veniţi dumneavoastră, din care vin firmele mamă care reprezintă societăţile autorizate în România, ştiţi foarte bine că aceste tipuri de asigurări sunt extraordinar de multe. Şi doar prin contrabalansarea acestor portofolii putem să ne creăm nişte portofolii echilibrate din care acest joc al încasărilor versus cheltuieli şi toate celelalte date bilanţiere după care sunteţi şi analizaţi şi ne ne uităm în permanenţă la ele pot să se echilibreze şi nu doar dintr-o creştere aberantă şi nesusţinută de preţuri. Cum nici reversul nu este sustenabil. Nişte preţuri nesustenabile care nu pot să acopere obligaţiile care rezultă din asumarea acelor riscuri nu pot să ducă decât fie la degringoladă în piaţă, fie la falimente, fie la generarea altor crize pe care acum este greu să le definim sau nu le putem intui", a declarat Cristian Roşu.



În ceea ce priveşte RCA, el mai spus că frecvenţa daunei în România pe ultimii patru ani este de 6%, autoturismele 5,5%, iar la camioanele de

peste 16 tone de 21%. Pentru 2021, camioanele de peste 16 tone au avut o frecvenţă a daunei de peste 21%, respectiv de 22,5%, iar frecvenţa medie a fost de 6,5%. Acesta este una dintre cele mai mari frecvenţe din Uniunea Europeană.