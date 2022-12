Pe lângă actorie, Brad Pitt dă lovitura și în afaceri: tranzacție bombă încheiată de starul american

Plan B Entertainment, compania lui Brad Pitt, care a realizat filme precum The Big Short, a acceptat să vândă o participație "semnificativă" către Mediawan SA, conglomeratul media francez din spatele serialului de succes Call My Agent, scrie Bloomberg, relatează Mediafax.

Mediawan finanțează tranzacția printr-o majorare de capital cu investiții din partea unor acționari, printre care KKR, Atwater Capital și Societe Generale SA, a declarat sâmbătă compania într-un comunicat. Pitt și partenerii săi de la Plan B, Dede Gardner și Jeremy Kleiner, vor deveni, de asemenea, acționari ai Mediawan după tranzacție. Aceasta evaluează Plan B la peste 300 de milioane de euro, potrivit unei persoane familiare cu tranzacția.

Investitorii au căutat companii de producție independente pentru a profita de cererea tot mai mare de programe originale. Companiile afiliate cu o mare vedetă precum Pitt s-au dovedit a fi foarte căutate.

Anul trecut, Reese Witherspoon a vândut o participație majoritară din Hello Sunshine unei companii media susținute de Blackstone și condusă de veterani ai Walt Disney, într-o tranzacție care a evaluat afacerea la 900 de milioane de dolari. O companie de producție creată de LeBron James a fost evaluată la 725 de milioane de dolari în urma vânzării unei participații minoritare către RedBird Capital Partners, Nike Inc. și Epic Games Inc.

Investiția în Plan B a Mediawan va fi realizată prin intermediul unei noi entități, Mediawan US, care va coordona dezvoltarea firmei în această țară.

Fondată în 2015 ca SPAC de producătorul francez de televiziune Pierre-Antoine Capton, miliardarul din domeniul telecomunicațiilor Xavier Niel și bancherul Matthieu Pigasse de la Centerview Partners, afacerile Mediawan variază de la producția de televiziune la cea cinematografică și la distribuția de conținut. Tranzacția cu Plan B permite firmei să se extindă dincolo de piața sa principală europeană.

"Pe măsură ce intrăm în următorul capitol al evoluției noastre, suntem entuziasmați de posibilitățile pe care ni le oferă acest parteneriat, în timp ce ne maximizăm raza de acțiune către un public din ce în ce mai global, cu o gamă largă de filme și seriale de televiziune pe toate platformele, genurile și mediile", au declarat Pitt, Gardner și Kleiner în comunicat.

Pitt a fondat Plan B în 2001, alături de soția sa de atunci, Jennifer Aniston, și de managerul Brad Grey. Compania și-a creat o nișă ca producător de filme premiate și a încheiat un contract pentru realizarea de emisiuni TV pentru Amazon.