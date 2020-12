Pe lângă pandemie, ne mai afectează psihic și lipsa soarelui și a căldurii: ce le propune un psiholog companiilor

Pandemia de COVID-19 a determinat firmele sau companiile să găsească noi modalităţi de a marca sărbătorile de iarnă, de a fi alături de angajaţi la sfârşitul unui an cu multe provocări. Nu au mai avut loc întâlniri în jurul bradului de Crăciun sau activităţi organizate pentru copiii angajaţilor. Însă managerii şi angajatorii s-au străduit să compenseze toate aceste lipsuri, aducând, în diferite moduri, spiritul sărbătorilor pentru angajaţi, informează Agerpres.

Psihologul Diana Teodorescu spune că, în această perioadă, i-au fost solicitate mai multe workshopuri pe care companiile le-au oferit cadou angajaţilor, cu tematici centrate pe managementul stresului, optimizarea stării de bine, recunoştinţă sau echilibru emoţional.

"Unele companii de IT s-au angajat să furnizeze cadourile de Crăciun, iar angajaţii şi copiii lor să le primească în timp util, cel mai adesea folosind servicii de curierat. Sunt şi companii mai mici, unde specialişti în HR sau spiriduşii Moşului, ajutaţi de angajaţi, s-au asigurat să livreze personal acasă, purtând măşti, respectând distanţarea socială, cadourile de Crăciun. De asemenea, au fost organizate întâlniri online cu specific de Crăciun. Sunt companii care au organizat momente de celebrare a angajaţilor, întâlniri de recunoştinţă, de mulţumire pentru munca depusă în acest an. S-au mai realizat întâlniri de unde nu au lipsit colindele sau alte activităţi spirituale. Ştiu o companie care a organizat un spectacol de magie online pentru copiii angajaţilor. Tot în această perioadă, mi-au fost solicitate mai multe workshopuri pe care companiile le-au oferit cadou angajaţilor, cu tematici centrate pe managementul stresului, optimizarea stării de bine, recunoştinţă sau echilibru emoţional", a declarat, pentru AGERPRES, psihologul Diana Teodorescu.

Ea spune că, în principiu, angajatorii s-au străduit să aducă spiritul Crăciunului în casele angajaţilor, să organizeze întâlniri online astfel încât să îi bucure la acest final de an şi să compenseze lipsa întâlnirilor faţă în faţă.

"Toate aceste lucruri au efecte benefice atât asupra persoanei, a stării de bine a acesteia, cât şi asupra productivităţii, ca angajat al companiei. Să nu uităm că omul este o fiinţă eminamente socială, are nevoie să relaţioneze, caută să îşi împlinească nevoile emoţionale, prin urmare are nevoie să se simtă bine cu colegii de la locul de muncă. De la acest principiu a plecat ideea acestor activităţi. Evident, ele au şi scop motivaţional. Oamenii sunt motivaţi de recompensele de la final de an, cu prilejul sărbătorilor, dar cel mai mult contează interacţiunea dintre ei, contează spiritul de echipă, armonia de la locul de muncă, fie ea faţă în faţă sau online. Şi atunci toate aceste activităţi cresc motivarea angajatului, starea de bine a acestuia şi, implicit, angajamentul, productivitatea şi, de ce nu, loialitatea faţă de compania respectivă", a explicat Diana Teodorescu.

Psihologul avertizează că, în acest anotimp, şi lipsa soarelui şi a căldurii îşi pune amprenta asupra psihicului şi comportamentului uman, mai ales în perioada sărbătorilor de sfârşit de an.

În plus, trăim o perioadă nouă şi critică, provocatoare şi inedită, cu un mare impact social şi economic, atrage atenţia psihologul.

"Toţi aceşti factori cumulaţi cresc foarte mult sensibilitatea, reactivitatea şi dificultăţile emoţionale ale tuturor oamenilor şi, evident, ale angajaţilor. Ca recomandare pentru angajatori aş putea să pun în discuţie atenţia la starea psihologică a angajaţilor şi managementul cât mai sănătos al acestor dificultăţi. Există foarte multe persoane care au dificultăţi emoţionale, le aveau şi înainte de pandemie, cu atât mai mult ele s-au accentuat acum în pandemie. Au nevoie de sprijin, au nevoie de suport, de înţelegere mai multă. Să nu uităm că din martie copiii fac mai mult şcoală online. Familiile cu copii sunt mult afectate de ceea ce se întâmplă. S-a pus mai multă presiune, mai multe sarcini, mai multe responsabilităţi pe aceşti părinţi care fac un efort foarte mare pentru a se împărţi între muncă, stresul de la muncă, stresul îmbolnăvirii şi responsabilităţile faţă de şcoala copiilor. Aş sugera o mai mare înţelegere faţă de om, faţă de persoana care lucrează pentru tine", este sfatul psihologului Diana Teodorescu.