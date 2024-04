DOCUMENT| Pedro Sanchez, scrisoare care a provocat cutremur în Spania: nu s-a consultat cu nimeni când a scris-o

Pedro Sánchez va anunța luni dacă va demisiona sau nu din funcția de președinte al Guvernului: "Trebuie să mă opresc și să reflectez. Merită toate acestea?"

Scaunul lui Pedro Sánchez a rămas gol miercuri. Este un lucru obișnuit ca președintele Guvernului, în sesiunile de control, după ce a răspuns la întrebările puse de părți, să stea să asculte intervențiile prim-vicepreşedintei María Jesús Montero, și apoi să părăsească camera. Miercuri, Sánchez a plecat, cu o grimasă încordată, după ce a terminat ce a avut de spus. A mers la Palatul Moncloa și acolo și-a dedicat ziua redactării scrisorii pe care urma să o facă publică în jurul orei șapte după-amiaza şi în care a declarat că are timp până luni să reflecteze dacă va continua sau nu ca președinte al Guvernului. Bilanțul, în acest moment, înclină spre plecare, potrivit surselor consultate de acest ziar.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

A scris-o singur, fără a se consulta cu nimeni

Nu s-a consultat despre conținutul scrisorii cu echipa sa, cu nucleul său dur. El a scris-o de mână, iar apropiați de-ai săi precum María Jesús Montero sau Félix Bolaños mărturisesc că nu cunoşteau termenii misivei. "Nu s-a consultat cu nimeni. Este o decizie foarte personală". În luna mai a anului trecut, când a prezentat alegerile generale după dezastrul PSOE la alegerile municipale și regionale, s-a consultat cu cercul său despre decizia pe care a luat-o în zori. În timpul zilei, el discutase cu regele pentru a-i explica situația.

"Am aflat în momentul în care a postat scrisoarea pe Twitter. Imediat după sesiunea de control s-a retras să reflecteze și am aflat conţinutul ei ca și restul cetățenilor", a mărturisit María Jesús Montero, într-un interviu pentru "Cadena Ser". "Am aflat despre decizia sa cu câteva minute înainte de a fi făcută publică pentru toţi cetățenii", a completat Félix Bolaños, ministrul Președinției, într-un interviu din emisiunea la La Cafetera de la Radiocable.

"Este într-un proces de reflecție și trebuie să respectăm acest lucru. Va fi o decizie personală pe care o va lua cu familia, cu soția. Nu știu ce decizie va lua președintele", a afirmat Bolaños. "Spune că vrea să aibă această reflecție cu soția sa. Să cântărească tot ceea ce înseamnă deținerea Președinției Guvernului împreună cu nevoia de a avea un mediu și o situație normală în politică", a explicat Montero.

Bolaños și Montero au fost două dintre persoanele care au mers miercuri după-amiază la La Moncloa, după ce a fost făcută publică scrisoarea lui Sánchez în care a anunțat că deschide o reflecție până luni, când va apărea public, pentru a decide dacă merită să fie în continuare preşedintele Guvernului. O declarație care a venit după ce Sánchez a luat cunoștință de decizia unui judecător de a-i cerceta soția pentru trafic de influență și corupție în afaceri și că PP a sporit dialectica în această chestiune, apelând nu doar la soția sa, ci și la tatăl său, socrul său sau fratele lui.

Spania este în stare de șoc

Cu o țară stupefiată și un Guvern și un PSOE în stare de "șoc" - "Am rămas împietrit, în stare de șoc", a recunoscut Adrián Barbón, președintele Asturiei -, după cum au mărturisit toți cei consultați de ziar, un mic grup de oameni care s-a dus la complexul prezidențial. Printre aceştia s-au numărat și prim-vicepreședinta, María Jesús Montero, ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Palatul Las Cortes, Félix Bolaños, ministrul Transporturilor, Óscar Puente, secretarul Organizaţiei PSOE, Santos Cerdán, precum și unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi din Moncloa. Nu este clar dacă Sánchez a fost prezent sau nu la întâlnire.

"Analizam situația și empatizam cu poziția președintelui", a declarat Montero presei după ce a participat la un eveniment la sediul CEOE. "Am făcut schimb de opinii și ne-am exprimat viziunea personală asupra situației. Nu a fost o întâlnire oficială", a adăugat Bolaños.

Consensul din Guvern și din partid este că nimeni nu știe sigur ce va face Sánchez. În anturajul său decizia este limitată la o chestiune personală, dar există un fel de conspirație pentru a-i transmite șefului Executivului mesajul de a rămâne în funcție. "Trebuie să-i respectăm decizia, trebuie să-i dăm timp. Eu și colegii mei suntem concentrați să încercăm să transmitem energie pozitivă pentru ca luni să anunțe că va continua să conducă Guvernul", este mesajul pe care l-a transmis Montero. "Este un președinte magnific, un lider la nivel național și internațional, luând taurul de coarne în faţa marilor provocări cu care se confruntă țara".

"Sper ca procesul de reflecție să se încheie cu continuarea în funcţie, desigur. Îi doresc președintelui să rămână. Aș dori să continuăm să lucrăm pentru binele acestei țări", a spus Bolaños, care a clarificat că Sánchez "va lua decizia dintr-o perspectivă personală și familială". Dar poziția sa este clară: "Mi se pare că procesul de reflecție al președintelui ar trebui să se încheie cu o decizie care să fie fără echivoc: haita extremistă nu ne poate afecta cu minciuni și înşelătorii pentru a ne intimida".

Anunțul lui Sánchez, deși lasă PSOE în stare de șoc, a provocat o strângere a rândurilor întregii formațiuni politice. Chiar și cei care nu sunt de acord cu foaia de parcurs a lui Sánchez, precum Emiliano García-Page, își arată sprijinul și înțelegerea. "În acest moment nu trec dincolo de ecranul strict emoțional și personal. Cred că scrisoarea președintelui reflectă o reacție umană absolut de înțeles, a lui și a familiei sale. Este imposibil de știut starea tensiunii personale care se acumulează. Personal, empatizez cu ceva ce am simțit mulți dintre noi în politică. Realitatea este că eu cred că este o reacție strict personală. "Nu cred că este o atitudine dubioasă sau o dinamică strategică, ci mai degrabă o reacție umană care trebuie înțeleasă și respectată".

Sursa: Revista Presei Rador Radio România