Pelicula 'Nu mă atinge-mă', în regia Adinei Pintilie, proiecție la Cinemateca din Ierusalim în cadrul Festivalului Internaţional de Film

Pelicula ''Nu mă atinge-mă'', în regia Adinei Pintilie, va fi proiectată luni la Cinemateca din Ierusalim în cadrul Festivalului Internaţional de Film, precum şi în zilele de 2 şi 3 august. La acelaşi festival de la Ierusalim, care se desfăşoară în perioada 26 iulie - 5 august, va fi proiectat pe 31 iulie şi 4 august şi filmul ''Fotbal infinit'', în regia lui Corneliu Porumboiu, informează ICR Tel Aviv.

La graniţa dintre ficţiune, documentar şi artă vizuală, experimentând curajos atât la nivel de conţinut cât şi de limbaj cinematografic, ''Nu mă atinge-mă'' (2018) este o investigare personală a ideii de intimitate, a nevoii umane de contact autentic, scrie Agerpres.

''Fotbal Infinit'', selecţionat în secţiunea Forum din cadrul Festivalului de Film de la Berlin 2018, aruncă o privire originală asupra lumii sportului, de data aceasta din România provincială, urmărind tentativa unui oficial de a lăsa lumii moştenire o versiune mai bună a acestui minunat sport. Scenariul porneşte de la ideile unui funcţionar local din Vaslui care are curajul să îşi pună întrebări despre regulile jocului de fotbal: de ce este terenul dreptunghiular? Să aibă voie jucătorii să alerge pe tot terenul? Există vreun raport intim între fotbal şi viaţă?

De asemenea, în cadrul secţiunii Debuturi, va fi proiectată pelicula Lemonade, debutul în lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, peliculă produsă de Cristian Mungiu şi care a fost selectată în secţiunea Panorama a ediţiei de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. Filmul va beneficia de 3 proiecţii în cadrul programului oficial al festivalului.

Festivalul Internaţional de Film de la Ierusalim aniversează anul acesta 35 de ani de activitate, la Cinemateca din Ierusalim. În cele 10 zile de festival sunt proiectate în medie 150-200 de filme în cadrul secţiunilor: Panorama (producţii internaţionale), Documentary Films, The Jewish Experience (filme care abordează subiecte precum identitatea evreiască sau istoria evreilor), Spirit of Freedom (filme despre libertate şi drepturile omului), Television Dramas, New Directors şi Israeli Film (premiere ale producţiilor israeliene). Printre invitaţii de onoare ai Festivalului, de-a lungul anilor, se numără Warren Beaty, Marcello Mastroiani, Robert de Niro, Roberto Benigni, Jane Fonda, Michael Haneke, Claude Lelouch, Lucian Pintilie sau Roman Polanski.