Pensiile internationale - in vederea Ministrului Muncii

"Imediat ce aduc la zi situaţia termenelor depăşite în calcularea pensiilor (noi înscrieri) şi a cererilor de recalculare, mă voi concentra mai mult pe pensii internaţionale. Văd şi aici probleme, multe ţin de (lipsa de) colaborare cu alte ţări în care au muncit românii noştri. Am două şedinţe de lucru în două ţări cu importante comunităţi de români. Am şi decizii de luat la casele de pensii. Jumătate de an în care m-am străduit să ajung la rezultate concrete. Cu toate presiunile. Cei care au muncit, ne vedem foarte curând!", a adăugat ministrul.