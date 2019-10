Pensiile ocupaționale au trecut de Senat: noua schemă de economisire pentru angajați

Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 71 de voturi pentru si 12 abtineri, o lege care introduce in Romania pensiile ocupationale, suplimentare fata de toate celelalte scheme de pensie existente in acest moment. Mai e nevoie sa fie de acord si deputatii cu aparitia pensiilor ocupationale pentru intrarea lor in vigoare.

Principalele prevederi:

Sistemul este optional, nimeni nu poate sa fie obligat sa contribuie la un fond de pensii ocupationale

Poate participa la un un fond de pensii ocupaționale orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale.

Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator

Contribuțiile persoanelor care obțin venituri din activități independente sunt virate direct de către acestea

