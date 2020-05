Pensiile vor crește însă se așteptă evaluarea Ministerului Finanțelor (Violeta Alexandru)

Pensiile vor fi majorate, a afirmat, marţi seara, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, adăugând că aşteaptă evaluarea încasărilor la buget pe care Ministerul Finanţelor are obligaţia să o facă potrivit Agerpres.

"Voi fi beneficiara evaluării financiare cu privire la încasările la buget pe care o va prezenta domnul ministru Cîţu în foarte scurtă vreme. Probabil că va face această evaluare după trecerea pandemiei, respectiv la maxim 6 luni de la începerea anului, atunci când această evaluare oricum trebuie făcută. Ce pot să vă spun este că pensiile vor creşte. Aştept evaluarea încasărilor la buget pe care Ministerul Finanţelor are obligaţia să o facă şi sunt adepta comunicărilor doar pe bază de cifre şi pe situaţii generate de analiza bugetului. Nu sunt adepta răspândirii de zvonuri şi de opinii şi de păreri şi ce ce mi-ar plăcea mie şi de ce i-ar plăcea unui alt coleg. Cred că avem responsabilitatea să dăm oamenilor răspunsuri pe bază de cifre clare, care să arate încasările la buget, respectiv resursele publice pe care le avem după această pandemie", a declarat Violeta Alexandru, la postul public de televiziune.Întrebată dacă poate fi menţinut calendarul majorărilor care prevede pentru toamna acestui an creşterea punctului de pensie cu 40%, ea a declarat că răspunsul ar fi "o afirmaţie care ar genera multă emoţie" şi că deţine o funcţie publică şi are responsabilitatea de a comunica informaţii clare."În acest moment, legea este în vigoare, banii sunt în buget. Urmează să facă Ministerul Finanţelor, aşa cum s-a angajat, o evaluare a încasărilor la buget şi vom avea un răspuns cu toţii. Ce pot să vă spun, este că prefer comunicările pe baza acestor date decât decât alimentarea unei stări de tensiune sau de emoţie în populaţie şi cred că oamenii trebuie să aibă încredere că vom discuta cu cifrele şi cu informaţiile pe masă la momentul oportun", a spus Violeta Alexandru.Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va prezenta mai multe scenarii Guvernului cu privire la creşterea pensiilor de la 1 septembrie, cu riscurile aferente fiecărui scenariu, iar decizia va fi una politică, a declarat, marţi, ministrul de resort, Florin Cîţu."Lucrăm cu mai multe scenarii la Ministerul Finanţelor Publice. Voi prezenta aceste scenarii Guvernului, iar decizia va fi una politică, referitoare la creşterea pensiilor. Voi prezenta aceste scenarii Guvernului, în funcţie de evoluţia încasărilor la buget şi alţi indicatori macroeconomici", a menţionat Cîţu, într-o conferinţă de presă.Ministrul Finanţelor a subliniat că, prin măsurile luate până în prezent de Guvern, s-a dorit evitarea reducerii ratingului de ţară."Tot ceea ce am făcut până acum a fost să evităm o reducere a ratingului de ţară. Toate măsurile pe care le-am luat au fost să arătăm că suntem un Guvern care administrează responsabil şi precaut finanţele României", a explicat el.Totodată, acesta a subliniat că nu ia în calcul nicio creştere de taxe."Ar fi sinucidere să creştem taxe în acest moment, indiferent în ce sector am face-o în economie. O introducere de taxe în perioadă de criză înseamnă sinucidere. Până şi Suedia, care este un stat care crede în taxe mari, a redus taxele în criza din 2008, deci ar fi contraintuitiv a ceea ce am învăţat din criza din 2008", a adăugat şeful de la Finanţe.