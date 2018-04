Pentru prima data in istorie, o femeie pe o bancnota romaneasca

Acest deziderat a fost exprimat intr-o petitie oficiala, destinata Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei - Mugur Isarescu - si semnata de Janina Nectara, jurnalist de moda.

Se implinesc 100 de ani de la Marea Unire si 80 de ani de cand romancele au drept de vot. Totusi, dreptul de a aparea pe o bancnota pare mai greu de obtinut decat drepturile democratice dobandite acum opt decenii.

In anul 2018, Suedia, Polonia, Israel, Argentina, Mexic, Filipine, Turcia, Noua Zeelandă, Japonia, Siria, Canada și multe alte țări au efigii feminine pe bancnote. Toate acestea culminând cu Australia, care, din motive de nepărtinire, a adoptat cea mai echitabilă soluție. Pe fiecare bancnotă se găsește pe una dintre fețe chipul unei femei, iar pe cealaltă chipul unui bărbat! America a anuntat si ea, alinierea la normele de echitate si incluziune internationale.

Janina Nectara a infiintat o comunitate online, www.FemeiPeBancnote.ro, unde invita toti romanii sa voteze petitia adresata oficialului BNR. Pe aceeasi platforma, cititorii au si posibilitatea sa aleaga, din 100 de nume marcante ale culturii romanesti, ce femeie isi doresc sa apara pe o bancnota romaneasca. Cea care va primi cele mai multe voturi, va fi propunerea inmanata Guvernatorului BNR.

"Banul -obiectul cel mai uzitat în viața de toate zilele- trimite un puternic mesaj subliminal, indicând pe cine prețuim, pe cine valorăm noi ca țară, națiune, societate și individ."

Jurnalista aminteste ca in nenumarate domenii, ROMÂNCELE au fost PRIMELE atat in EUROPA, cat si in LUME. Prima femeie inginer din lume este romanca, prima femeie din lume arhitect-inspector general - tot romanca. Prima femeie Comandor al Legiunii de Onoare franceze are sange romanesc, la fel si prima femeie din lume, detinatoare a titlului de doctor in medicina.

"Femeile valoroase nu sunt absente din națiunea română! Însă sunt absente de pe bancnote! Ceea ce dă impresia că este respectată și apreciată doar contribuția bărbatilor la dezvoltare națiunii. Ceea ce sugerează, totodată, ideea că femeile ar fi avut doar un rol minor, cvasiinexistent, la clădirea și evoluția acestei țări. O percepție total eronată, pe care a venit timpul să o corectăm!

Nu toți vom rămâne în istorie. Oricât de voluminoasă ar fi cartea, n-ar avea suficiente pagini, încât să încăpem cu toții în ea. Totuși, avem oportunitatea fantastică de a intra în istorie împreună! Acum! Semnând această petiție și schimbând cursul unei cutume de sute ani!”, mentioneaza Janina Nectara.