Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City: Am fi putut avea un rezultat mai bun, dar trebuie să jucăm foarte bine în ambele meciuri

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, regretă că echipa sa nu a obţinut o victorie mai categorică în duelul de marţi seară cu Real Madrid (scor 4-3), din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal.

"A fost un meci bun de fotbal, între două echipe cu mulţi jucători de calitate. Am fi putut avea un rezultat mai bun, dar trebuie să jucăm foarte bine în ambele meciuri. Pe primul l-am jucat foarte bine, va fi un test de personalitate pentru echipă. Pentru a câştiga această competiţie, trebuie să iei rezultatele aşa cum vin. Nu mă plâng de rezultat sau de performanţă, sunt atât de mândru de felul în care a jucat echipa mea, am încercat totul pentru a câştiga, am fost foarte curajoşi, cu şi fără minge. Nu aş spune că am meritat mai mult, pentru că rezultatul este cel care este, dar am jucat foarte bine. Ştiam de la început că vor fi două meciuri şi, chiar şi cu un rezultat mai bun azi, trebuia să mergem şi să facem un meci foarte bun pe Bernabeu", a declarat Guardiola.Manchester City s-a impus în partida de marţi prin golurile marcate de Kevin De Bruyne (2), Gabriel Jesus (11), Phil Foden (53) şi Bernardo Silva (74), în timp ce madrilenii au replicat prin Karim Beznema (33, 82 - penalty) şi Vinicius Junior (55).Meciul retur va avea loc pe 4 mai, în capitala Spaniei.