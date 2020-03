Pep Guardiola nu e de acord cu disputarea meciurilor fără spectatori. Antrenorul lui Manchester City ar prefera ca partidele să fie amânate până când sănătatea suporterilor nu va fi pusă în pericol de epidemia de coronaviru, anunță MEDIAFAXs

„Funcţionează fotbalul fără spectatori? Dacă oamenii nu pot veni, atunci nu are sens. Vom respecta măsurile, dar nu mi-ar plăcea să se joace fără spectatori. Suntem conştienţi de ceea se întâmplă, pentru că am văzut deja ce e în Italia. Campionatul e suspendat, iar în Spania nu vor fi suporteri în următoarele două săptămâni. Se va întâmpla şi aici. Nivelul creşte la fel cum a crescut şi în Italia sau Spania. Noi ne facem treaba pentru oameni, iar dacă ei nu pot veni, atunci nu are sens. Nu aş vrea să joc în Premier League, Liga Campionilor sau în Cupe fără suporteri, însă vom respecta deciziile Guvernului", a spus Pep Guardiola, antrenor Manchester City, la BBC.

Numeroase evenimente sportive au fost amânate sau se vor disputa fără spectatori din cauza epidemiei de coronavirus. În Italia, campionatul a fost suspendat până la data de 3 aprilie.

În Spania şi Franţa, suporterii nu vor avea acces la meciuri în următoarele două săptămâni, respectiv până pe 15 aprilie. Epidemia de coronavirus a afectat şi competiţiile UEFA, astfel că cinci meciuri din Liga Campionilor şi altele din Europa League se vor desfăşura cu porţile închise.