Pep Guardiola: 'Nu vreau niciun jucător nou în ianuarie. Dacă nu am reușit în vară, nu vom putea nici în ianuarie'

Pep Guardiola, managerul echipei Manchester City, a vorbit despre strategia de transferuri a campioanei Angliei, spunând că nu își dorește niciun jucător în fereastra din luna ianuarie, potrivit Mediafax.

Deși Manchester City a avut dificultăți în zona defensivă, cauzate și de anumite accidentări, Guardiola spune că nu dorește să aducă jucători în luna ianuarie, căutând mai degrabă soluții de lungă durată.

"Nu vreau niciun jucător nou în ianuarie. Dacă nu am reușit în vară, nu vom putea nici în ianuarie. Ne-am fi putut gândi la transferuri dacă jucătorii veniți în ianuarie ar fi stat pentru următoarele patru, cinci, șase sezoane, dar asta nu este posibil. În mod normal, jucătorii la care ne gândim că ar fi interesați, și care ar putea aduce un plus lotului nostru, nu sunt disponibili pentru vânzare", a declarat Guardiola, luni, potrivit The Independent.

De asemenea, managerul campioanei Angliei a vorbit și despre posibilele plecări de la echipă, care vor avea loc la finalul sezonului actual. David Silva a confirmat că va părăsi clubul, iar situația lui Fernandinho este incertă, înțelegerea jucătorului de 34 de ani expirând în luna iunie.

"Da, David a confirmat că va pleca. Despre Fernandinho nu știu, dar este normal pentru jucători de vârsta lor să fie așa. Sigur, va trebui să îi înlocuim, dar nu trebuie să reconstruim prea mult. Trei jucători schimbați nu înseamnă o reconstrucție. Reconstrucția înseamnă șapte sau opt jucători, așa cum am făcut în al doilea sezon al meu. La finalul sezonului vom stabili ce se va întâmpla cu jucătorii cărora le expiră contractele", a mai spus Guardiola.

După 14 etapa disputate în Premier League, Manchester City ocupă locul 3, cu 29 de puncte, fiind la 11 lungimi de liderul Liverpool. De asemenea, echipa lui Pep Guardiola și-a asigurat calificarea matematică în optimile de finală ale Ligii Campionilor.