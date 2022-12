Pepe, atac furibund: 'Inacceptabil că un arbitru argentinian a supervizat înfrângerea Portugaliei la Cupa Mondială'

Căpitanul naționalei de fotbal a portugaliei, Pepe, și-a vărsat furia după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială, îndreptându-și o mare parte din frustrare către arbitrul partidei, despre care susține că nu ar fi trebuit să fie desemnat, anunță Mediafax.

Marocul a eliminat Portugalia de la Cupa Mondială cu o victorie surprinzătoare cu 1-0, devenind astfel prima echipă africană care ajunge în semifinalele turneului. Totuși, Portugalia nu a plecat liniștită, veteranul fundaș central Pepe exprimându-și nemulțumirea că arbitrul argentinian Facundo Tello a arbitrat meciul, probabil având în vedere rivalitatea sportivă dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo (deși raționamentul său nu a fost foarte clar).

"A fost inacceptabil ca un arbitru argentinian să arbitreze meciul, după ce ieri, cu Messi vorbind, vine un argentinian și fluieră", s-a dezlănțuit Pepe la pauză. "În repriza a doua, nu s-a dat nimic, au fost doar opt minute suplimentare. Am muncit foarte mult, opt minute, nu s-a jucat nimic. În a doua repriză, am vrut doar să jucăm. Suntem triști, am avut calitatea de a câștiga, din păcate nu am reușit să o facem".

Portugalia a fost surprinsă de Maroc, iar lovitura de cap a lui Youssef En-Nesyri din prima repriză s-a dovedit a fi cea care a făcut diferența. Marocul a rezistat încă o oră, jucând ultimele cinci minute cu 10 oameni după ce Walid Cheddira a primit două galbene în 60 de secunde în timpul suplimentar de joc.