Pepenele galben, o minune pentru sanatate

Cu un conţinut de 90% apă, albumine, fibre alimentare, potasiu, fier, vitaminele A, B, C, magneziu, fosfor, calciu din belşug şi potasiu, pepenele galben este unul dintre cele mai bune antioxidante, îmbunătăţeşte sistemul imunitar şi reduce riscul atacului cardiac, are acţiune reglatoare asupra apetitului, precum şi efecte vitalizante puternice, informează exquis.ro. Se consumă în general în stare naturală, dar este la fel de savuros şi sub formă de salate, îngheţată sau dulceaţă.

Curăţă tubul digestiv

În caz de constipaţie se mănâncă dimineaţa, pe stomacul gol, unul, două kilograme de pepene galben.

Două felii consumate înainte de masă reglează apetitul, pepenele galben având calitatea de a potoli senzaţia de foame puternică, remarcă doctorulzilei.ro.

Specialiştii recomandă ca, în cazul alergiilor, dermatozelor infecţioase, însoţite de usturime şi de mâncărimi, să se ţină o cură de pepene galben de 10-12 zile, timp în care sunt scoase din alimentaţie carnea, grăsimile şi alimentele conservate.

Protejează inima

Pepenele galben conține o cincime din necesarul zilnic de fibre și ajută la realizarea unei serii de procese legate de inimă: scade nivelul colesterolului, scade tensiunea arterială, ajută la pomparea sângelui mai bine și elimină toxinele din sânge. Pepenele galben este, de asemenea, plin de potasiu și vitamina C, ambele ajutând la reglarea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea fluxului de sânge către și dinspre inimă.

Combate stresul

Afecţiunile prezentate mai sus nu sunt singurele care pot fi îndepărtate graţie pepenelui galben. Specialiştii susţin că un consum regulat al acestui fruct combate cu succes stresul zilnic. Cercetătorii de la Institutul Naţional Francez pentru Cercetări Agricole susţin că antioxidanţii enzimatici, SOD, conţinuţi de pepenele galben scad nivelul proteinelor de stres care se acumulează în intestine.

Bun pentru diabetici

Chiar dacă este dulce, pepenele galben are componente benefice ca potasiul, calciul, vitaminele A,B,C care sunt necesare în menţinerea echilibrului metabolic al diabeticilor.

Ajută la buna funcţionare a glandei tiroide

Potrivit unor studii ale cercetătorilor francezi, pulpa fructului de pepene galben conţine principii active cu structură asemănătoare tirozinei, care pot modifica activ secreţia glandei tiroidei. Mai exact, aceste substanţe influenţează direct iodarea tirozinei, procesul care ajută la fabricarea hormonilor tiroidei în ţesutul glandei.

În cazul în care există un deficit de secreţie tiroidiană, adică hipotiroidie, principiile active din pepenele galben se fixează pe suprafaţa celulelor secretoare şi le obligă să fabrice hormoni. În cazul în care secreţia şi eliberarea de hormoni tiroidieni sunt mai intense, adică hipertiroidie, aceleaşi principii blochează mecanismul celular de eliberare a tiroxinei.

Protejează vederea

O felie potrivită de pepene galben are numai 56 de calorii, dar îţi asigură 103,2% din necesarul de vitamina A. Atât, vitamina A cât şi beta-carotenul sunt importanţi nutrienţi pentru vedere. Astfel, potrivit studiilor, femeile care au o dietă bogată în vitamina A prezintă un risc redus de a dezvolta cataractă. Studiile arată că riscul poate fi redus cu 39% până la 50%.

Hidratează şi calmează pielea

Pepenele galben este extrem de benefic în tratarea arsurilor solare. Se poate utiliza şi în scop de vitalizare generală, aplicând felii subţiri pe ten.

Seminţe fierte în lapte versus calculi biliari

Din cele mai vechi timpuri, pepenele galben este folosit şi în bolile de stomac. Mai mult, specialiştii sunt de acord că bulgărele auriu are capacitatea de a îmbunătăţi dispoziţia psihică persoanelor care suferă de depresii.

Seminţele de pepene galben, fierte în lapte sunt recomandate împotriva pietrelor la vezica biliară. Dacă bolnavul nu primeşte recomandări speciale, sucul de pepene galben se consumă de trei ori pe zi, înainte de fiecare masă, adaugând într-un pahar cu suc o lingură cu miere.