PER critică posibila concesionare a gazelor din Marea Neagră: Pare uluitor, dar ce facem noi, ca țară, de ieșim mai mereu în pierdere?

Partidul Ecologis Român critică acordul concesionării gazelor din Marea Neagră și consideră că România va ieși din nou în pierdere

„Pare uluitor, dar ce facem noi, ca țară, de ieșim mai mereu în pierdere?

Se vorbește despre un acord de cumpărare, valabil din 2022, între Exxon și Romgaz în urma căruia Exxon va primi 1,06 miliarde de dolari de la societatea națională, iar aceasta va obține 50% din Neptun Deep, platforma continentală a Mării Negre.

Vă dați seama în ce situație am ajuns? Noi suntem cei care am concesionat gazele către diferite companii, cu alte cuvinte le-am dat

GRATUIT!

După ce s-au efectuat numeroase tranzacții între diferite companii străine, referitoare la dreptul de concesionare și ținând cont că #LegeaOffshore se dorește modificată, gazele ajung din nou la noi, dar de data aceasta noi le cumpărăm!!!! Cum zice românul "s-a întâlnit hoțul cu prostul" cam despre asta este vorba!

După cum se vede că stă treaba, #LegeaOffshore nu-i avantajează și dacă ne amintim în urmă cu 2 ani, americanii au venit în Parlament însoțiți de celebrul Tăriceanu special să participe la dezbaterea privindmodificările legislative. Cert este că nu le-a ieșit schema, motiv pentru care apoi au anunțat că urmează să se retragă. PER a scris șiatunci pe acest subiect!

Este bine că acest perimetru "ajunge la noi" din nou, dar e rău că trebuie să plătim retragerea ExxonMobil. Noi dăm bani pe ce este al nostru? Deci, noi decontăm un circuit de tranzacții care nu le-a ieșitstrăinilor, deși puteam să ne ocupăm noi la început.

Dacă adoptam Legea sub forma dorită de ei și rămâneau acele cote mici de redevență, în dezavantajul României, continuau proiectul? Nu mai vorbescde contractele de concesionare și anexele care sunt secretizate! De cenu avem acces la ele? Ce s-a întâmplat în realitate de am ajuns să fim proști pe banii noștri?” se arată în comunicatul PER.