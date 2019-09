PER: 'Hans Klemm, președintele României?'

Președinte PER, Dănuț Pop, susține că este interesant de analizat întâlnirea dintre Ana Birchall și ambasadorul SUA, Hans Klemm.

''Episoadele de la Ministerul Justitiei din ultimul timp sunt interesante daca ar fi sa analizam intalnirea Anei Birchall cu ambasadorul SUA, Hans Klemm si respingerea categorica a numirii Danei Garbovan pentru functia de Ministru al Justitiei. De parca nu era si asa dubioasa intalnirea cu Klemm, iata ca ieri, Ana Birchall confirma scopul intalnirii cu ambasadorul SUA la Bucuresti si încerca desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție solicitand, imperativ, închiderea SIIJ.

Sigur ca nu o poti compara pe Ana Birchall cu Dana Garbovan si nici de studii in relatiile internationale nu ai nevoie ca sa intelegi ca Birchall a devenit oficial, sluga a americanilor la Bucuresti. Cred ca declaratia de ieri a lui Birchall este cel mai clar semn ca partenerii nostri influenteaza actiunile unor ministri din Guvernul Romaniei, mai ales ca ambasadorul Hans Klemn obisnuieste sa aiba intalniri cu marii justitiari ai tarii, inclusiv ministri ai justitiei, alti demnitari sau lideri de partid. SIIJ deranjeaza si se vede bine cine este interesat de desfintarea acestui organism de investigare in timp ce abuzurile, achitarile la CEDO ori protocoalele secrete sunt ignorate cu diplomatie.

Hans Klemm este un personaj toxic care isi depaseste atributiile de diplomat intr-o tara straina, in care, teoretic, nu ar trebui sa se amestece in chestiunile-i interne. Vedem bine ca acest ambasador actioneaza in numele parteneriatului strategic dintre Romania si SUA insa interventiile sale depasesc cu mult sfera relatiilor diplomatice interne. Insa, daca domnul ambasador a dezvoltat o pasiune pentru “bunul mers al lucrurilor” in tara noastra, ar trebui sa ia in calcul o candidatura la presedintia Romaniei, dand ocazia romanilor sa il voteze si in felul acesta sa fim oficial, colonie americana. Daca Mark Gitenstein este parte a Fondului Proprietatea din Romania, de ce Hans Klemm nu ar putea visa la presedintia Romaniei? Si asa deciziile nu se mai iau in tara!'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.