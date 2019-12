PER solicită Guvernului să nu se atingă de CEC Bank

CEC Bank, cel mai vechi brand din sistemul bancar românesc, este una dintre cele mai valoroase zece bănci de pe piaţa locală, potrivit anuarului ZF Top 100 cele mai valoroase companii din România.Banca de stat a fost evaluată la 559 mil. euro, potrivit ediţiei din 2018 a anuarului, în creştere cu 28%.

Citește și: Traian Băsescu, ATAC SPUMOS: 'Dacă e o gaură neagră în Guvern, este Raluca Turcan. S-a creat o funcţie inutilă'

În spatele brandului stă o istorie de peste 150 de ani, care a făcut din CEC Bank cea mai mare bancă din portofoliul statului român. Paşii premergători ai actualei CEC Bank au fost făcuţi în 1864 - în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când, pe 28 iulie, Consiliul de Miniştri a aprobat proiectul de lege referitor la „instituirea unei case de depozite şi consignaţii“, proiect prezentat de Nicolae Rosetti-Bălănescu, ministru de finanţe în guvernul Mihai Kogălniceanu. La 1 ianuarie 1865, cu 15 ani înainte de începerea operaţiunilor Băncii Naţionale, Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni îşi începea activitatea, sub conducerea lui Enric Winterhalder, fost director şi secretar general al Ministerului Finanţelor. Apărea, aşadar, prima instituţie de credit public din România. Cincisprezece ani mai târziu, instituţia îşi schimba denumirea în Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economie.În 1900 era inaugurat actualul Palat CEC, imobil aflat pe Calea Victoriei din Bucureşti, una dintre cele mai spectaculoase clădiri de pe această arteră, dar şi din Capitală, cu elemente specifice arhitecturii franceze de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Palatul este sediul actual al băncii.

Anul 2005 a venit cu anunţul de privatizare a CEC, o inţiativă oprită în cele din urmă de Guvernul României, care a considerat că preţul oferit de National Bank of Greece - singurul investitor rămas în cursă - era prea mic.

„Faptul că suntem o bancă de stat dă o încredere suplimentară clienţilor noştri. Istoria noastră, a CEC Bank, este practic legată de istoria României. Am ajuns la peste o mie de sucursale, dintre care 480 se află în mediul rural, şi peste trei milioane de clienţi“, spunea Radu Gheţea, preşedintele consiliului de administraţie al CEC Bank.

Tot Ghetea spunea „România nu mai este în 2005-2006, când trebuia să demonstreze că are o piață funcțională, trebuia să privatizeze niște active, veneau și niște bani buni. Dacă face privatizare, trebuie să se gândească la o eficientizare maximă (...) Decizia privind privatizarea trebuie luată de acționar și m-ar bucura să nu fie luată în momente dificile, de presiune”

♦ CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea teritorială de sucursale, cu peste o mie de unităţi, dintre care 480 sunt în mediul rural

♦ După valoarea activelor, CEC Bank se situează pe locul şapte, după ING, cu o cotă de piaţă de 7,4%.

Comisia Europeană a anunţat, recent, că a constatat că planurile României de a injecta capital în valoare de 200 de milioane euro în CEC Bank, care este deţinută integral de stat, nu implică acordarea unui ajutor de stat. Comisia a constatat că recapitalizarea va fi realizată în condiţiile pieţei şi, prin urmare, nu implică niciun ajutor de stat în favoarea băncii în sensul normelor UE.

La un PIB previzionat de peste 220 miliarde de euro valoarea de piata a CEC Bank nu reprezinta nici macar 0,3%.

O scurta enumerare a brandurilor romanesti ,unele instrainate,altele falimentate : Petrom, Aro Campulung, Bancorex, BCR, Tractorul Brasov, UMGB, Sidex Galati, Clujana, UTA, Hidromecanica Brasov, CCH Suceava, ALRO Slatina, Electroputere Craiova, Rompetrol, Enel, CFR Marfa, Petromidia.

In momentul de fata guvernul se cauta prin buzunare sa mai gaseasca maruntiș pentru alegerile de anul viitor. Poate daca s-ar mai vinde si “Poarta Sarutului” la pachet cu “Coloana Infinitului”, ar iesi ceva ...

Daca ne-am uita putin in jur, la colegii de continent, cu mult mai multa experienta in domeniul bancar, ce credeti ca am vedea? Banque de France sau Deutsche Bank- simboluri nationale, deci! Banque de France aducand statului francez, doar anul trecut, dividente de miliarde de euro.

Asadar, în loc sa sustineti CEC BANK- brand bancar românesc, vă luati salariile si sporurile pe carduri straine: BRD, Erste, Raiffeisen, piața liberă cum se spune.

De ce trebuie sa praduim si ultimele branduri romanesti?