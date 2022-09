PER somează coaliția: Guvernați pentru români şi nu-i mai chinuiți!

Partidul Ecologist Român somează coaliția. PER susține că guvernul trebuie să ia rapid măsuri în explozia prețului la curent.

Virgil Popescu a scăpat porumbelul în timpul ultimei conferințe de presă: "Cert e ca cel mai ieftin curent este cel din timpul nopții pentru că nu există consum", exemplificând chiar cu propriul telefon pe care îl pune noaptea la încărcat. Contextul discuției era cum reducem consumul la orele de vârf. " Liberalizarea prețurilor la energia electrică pentru populație, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, a venit cu o noutate şi anume, ofertele de furnizare a energiei electrice diferențiate pe zone orare, zi, noapte, weekend.

Partidul Ecologist Român solicită ministrului Energiei, Virgil Popescu, să explice românilor de ce nu exista o campanie de informare în privința tarifelor ieftine şi inclusiv o strategie raportată la noua situație?

Mai mult, România are cel mai mic consum de energie pe locuitor din Europa, mai mic decât cel din Ucraina şi de 2,4 ori sub cel al nemţilor. Propunerea Comisiei Europene (CE) privind reducerea consumului de energie pentru lunile următoare nu reprezintă o obligaţie, ci va fi pusă în aplicare de fiecare stat în funcţie de propriile caracteristici. Cu toate acestea, Popescu are o atitudine de slugă şi face apel către români să reduca consumul! Avem deja un consum redus, cât să mai reducem?

In aceste momente de criza şi scumpiri, unii guvernanți stiu doar sa fie obedienți. Zilele trecute ne informau ca vor închide activitatile industriale din 6 județe. Acum ne presează să reducem consumul, să trăim mai rău ca până acum. Trădătorii închid totul la ordinul Bruxelles-ului si sunt atât de dobitoci încât transpun draconic directivele UE. Franța şi Germania nationalizează companiile strategice şi ai noştri trădează interesele naționale şi ale românilor.

Poate că ar trebui reintrodusă în Codul Penal “subminarea economiei naționale” dar şi pedeapsa capitala, ca în SUA. Cred că doar pedeapsa cu moartea i-ar mai speria!