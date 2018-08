PER, atac la Dacian Cioloș: Practică aceeași prostituție politică specifică și celorlalte partide parlamentare

Partidul Ecologist Român lansează un atac la adresa lui Dacian Cioloș, susținând că "practică aceeași prostituție politică specifică și celorlalte partide parlamentare".

"Apropierea alegerilor europarlamentare pune în lumină canibalizarea opoziției. Faptul că românii din străinătate vor veni să protesteze pe 10 august a.c în București, face ca toți gurmanzii politici să iasă în față cu tot felul de declarații, doar, doar vor crește în ochii diasporei. Admit că nu știu dacă e bine ca unele ieșiri politico-teatrale să fie ignorate sau comentate, dar de data asta merită efortul.



Din postura de laș politic, Julien de Sălaj se agită critic și laudativ pe Facebook în legătură cu marele protest de vineri. Acesta a reacționat dur după ce PNL a anunțat că va participa la protestul românilor din străinătate, subliniind că nu ar fi corect față de manifestarea simbolică a diasporei. Se pare deci, că bruxelezul are memoria scurtă. El, care a participat deja la două proteste ca fost demnitar și ca președinte de partid pentru a-și îmbunătăți imaginea și a-și crește cota de încredere scăzută (pe care continuă sa o aibă), îi critică pe politicienii liberali care vor merge în piață.



Băile de mulțime de care s-a bucurat în noiembrie, anul trecut și iunie, anul acesta, crearea unui partid politic, precum si declarațiile actoricești de astăzi ne indică faptul că Cioloș practică aceeași prostituție politică specifică și celorlalte partide parlamentare. Dacă ar fi ieșit din viața politică, s-ar fi cuvenit să deschidă gura în acest context. Altfel, poate îi spune și lui cineva să schimbe strategia și să nu mai lanseze online astfel de bazaconii care contrazic realitatea. Înțelegem lupta politică pornită împotriva liberalilor și că vrea voturi la europarlamentare dar să-i amintească cineva că a fost Prim- Ministru și nu a lăsat nimic bun în spate, ba chiar a aranjat treburile pentru mandatele primarilor PNL și PSD, pe care azi îi critică. Plus că românii (țara și diaspora) nu mai înghit atitudini teatrale și compătimiri incomensurabile la adresa lor, în prag de alegeri.



Deci, dacă tăcea, filozof rămânea. Un “filozof” care cochetează cu prostia, in sensul că ne crede prosti. Dar tot “filozof”...", transmite PER intr-un comunicat de presa.