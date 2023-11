Performanță de notat - un mic oraș de provincie are un spital de invidiat pentru marile orașe. Cum arată acum Spitalul Orășenesc Târgu Bujor

La Spitalul Orășenesc Târgu Bujor a fost inaugurată noua clădire a secției de Pediatrie, construită de către Consiliul Județean Galați în cadrul unei investiții cu fonduri europene în valoare de 5,8 milioane de lei. Noua clădire a Pediatriei, amenajată de la zero, are aproximativ 500 de mp, 25 de paturi, saloane pe categorii de vârstă, spațiu de joacă și cameră de studiu.

“Este o mare bucurie pentru mine că am finalizat această investiție pentru sănătatea copiilor și pentru întreaga comunitate din Târgu Bujor. An de an, peste 2000 de copii din Târgu Bujor și zonele limitrofe au nevoie de îngrijire medicală la acest spital. De aceea, am decis să construim o clădire nouă, cu saloane mari, fiecare salon având toaletă proprie și rampe de oxigen, cu spații moderne pentru medici, asistente și pentru tratament. Practic, noua Pediatrie este de cinci ori mai mare față de vechea secție, iar saloanele sunt pline de culoare, fiind special amenajate pentru cei mici. De asemenea, acum sunt și saloane cu paturi pentru părinți sau rezerve mamă–copil. Mai mult, fiecare pat are și un sistem de alarmare și avertizare a personalului medical, inclusiv un dispozitiv prin care asistentele pot comunica imediat cu bolnavul din pat.

În plus, clădirea a fost dotată cu mobilier și echipamente medicale noi (ecograf, electrocardiograf, autoclavă pentru sterilizare, aparat de purificat aerul, defibrilator, monitor funcții vitale)”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Noua secție de Pediatrie are cinci saloane, pe categorii de vârstă, și patru rezerve, inclusiv pentru boli contagioase. De asemenea, au fost amenajate spații și pentru: cabinet medic, sală de tratament și consultații, oficiu medical, oficiu alimentar, cabinet pentru asistenți, precum și pentru prepararea hranei celor mici. Grupurile sanitare de pe holul secției (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități) sunt prevăzute cu sistem de alarmare a personalului medical. Clădirea este dotată cu internet wireless, sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu sau depășire a concentrației normale de oxigen, precum și cu sisteme de supraveghere video.

”Clădirea este una , cu pompe de căldură, panouri solare și panouri fotovoltaice. Este o investiție extrem de necesară și de importantă, cu care sincer ne mândrim foarte mult. Nu e singura investiție de la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, având în derulare în acest moment ample lucrări de extindere a Ambulatoriului de Specialitate și de eficientizare energetică a corpului principal al spitalului. În total, investiții de peste 30 de milioane de lei”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Investiția a fost realizată cu fonduri transfrontaliere, cu finanțare prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, în cadrul unui parteneriat cu raionul Hîncești. La Spitalul Orășenesc Târgu Bujor se prezintă în medie 21.000 de pacienți pe an, din care aproximativ 2000 sunt copii.