Performanță pentru handbalul feminin: România s-a calificat în grupele principale la EURO 2022

Naţionala feminină de handbal a României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European - EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru, după ce a învins echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 31-23 (13-12), miercuri seara, în Arena SC Boris Trajkovski din Skopje, în Grupa C, transmite Agerpres.

Tricolorele, care veneau după eşecuri cu Olanda (28-29) şi Franţa (21-35), au reuşit să obţină calificarea în faza următoare, printr-o victorie conturată în repriza secundă.România s-a aflat la cârma jocului şi în prima parte, în care gazdele nu au reuşit să conducă niciun moment, dar au egalat în câteva rânduri. România a avut în min. 21 prima oară un avantaj de trei goluri, 11-8, dar la pauză diferenţa a fost de doar un gol.În actul secund, echipa antrenată de Florentina Pera a reuşit desprinderea pe tabelă, după o serie de intervenţii remarcabile ale portarului Daciana Hosu (cea mai bună jucătoare a meciului), completate de atacuri fructificate de Cristina Neagu & co. În min. 41 s-a înregistrat pentru prima oară o diferenţă de cinci goluri în favoarea României, 22-17, ecartul final fiind de opt goluri, 31-23.Cristina Neagu a marcat 10 goluri, Sonia Seraficeanu 5, Eliza Buceschi 3, Ana Maria Tănasie 3, Crina Pintea 3, Sorina Grozav 3, Bianca Bazaliu 2, Lorena Ostase 2.Daciana Hosu a încheiat cu 10 şuturi apărate (procentaj de 43,48%), în timp ce Yuliya Dumanska a parat 5 şuturi (38,46%).Pentru gazde au înscris Sanja Dabevska 7 goluri, Simona Madjovska 6, Sara Ristovska 3, Jovana Sazdovska (Dunărea Brăila) 3, Leonida Gichevska 2, Monika Janeska 1, Emilijana Rizoska 1.Jovana Micevska a avut 5 intervenţii în poartă (21,74%), iar Marija Jovanovska 4 (23,53%).Meciul a fost arbitrat de sârboaicele Vanja Antic şi Jelena Jakovljevic, iar delegaţi EHF au fost croata Lidija Bojic-Cacic şi norvegianul Oeyvind Togstad.Miercuri seara va avea loc şi celălalt meci al grupei, care va stabilit câştigătoarea, Olanda - Franţa.În clasament, Franţa ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de Olanda, 4 puncte, România, 2 puncte, Macedonia de Nord. Primele trei clasate se califică în grupele principale cu punctele obţinute în întâlnirile directe (România va porni cu zero). Celelalte trei echipe care vor completa grupa a doua principală vor proveni din Grupa D (Muntenegru şi două echipe dintre Polonia, Germania şi Spania).Campionatul European - EHF EURO 2022 are loc în perioada 4-20 noiembrie, în Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru.România a participat la toate ediţiile Campionatului European cu o singură excepţie (2006), cel mai bun rezultat fiind medalia de bronz din 2010. La ediţia precedentă, din 2020, România s-a clasat pe locul 12.