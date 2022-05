Perspective sumbre: Șunca, carnea de pui şi de vită nu se vor ieftini prea curând; fermierii din întreaga lume se luptă cu preţuri record

Producerea cărnii de care lumea are nevoie nu a fost niciodată atât de scumpă, în condiţiile în care fermierii din întreaga lume se luptă cu preţuri record la nutreţuri şi creşterea facturilor la electricitate, transmite Bloomberg.

Creşterea costurilor cu nutreţul şi energia, în urma războiului din Ucraina, a agravat problemele pentru fermierii din întreaga lume care se luptau deja cu secetele care reduc suprafeţele de teren destinate păşunatului sau cu focarele de gripă aviară din America de Nord şi până în Europa care au impus sacrificare a milioane de păsări.Loviţi din toate părţile, mulţi fermieri decid să îşi vândă efectivele sau să crească mai puţine animale, ceea ce înseamnă că producţia de carne va fi plafonată pe termen lung. Numărul de vaci sacrificate în SUA a atins cel mai ridicat nivel din istorie, iar asta înseamnă mai puţini viţei şi efective de bovine mai mici. În consecinţă, preţul cărnii, care este deja la un nivel record, nu se va reduce prea curând, ceea ce va afecta bugetele gospodăriilor. Preţul global al cărnii, calculat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), a crescut cu 10% de la începutul anului atingând un nivel record în luna aprilie. De asemenea, în SUA, preţurile la şuncă, carnea de pui şi de vită nu au fost niciodată atât de mari.Potrivit prognozelor realizate de guvernul american, producţia mondială de carne de pui, porc şi vită va înregistra un avans de doar 1,4% în 2022, comparativ cu o creştere de 5,4% anul trecut."O mare parte din presiunile cu care ne confruntăm nu sunt noi sau neobişnuite. Problema o reprezintă combinaţia de presiuni individuale", a subliniază analistul Rabobank, Justin Sherrard.Invazia rusească a încetinit exporturile de cereale ale Ucrainei, ceea ce a limitat livrările de grâu către marii producători de carne de porc, precum Spania şi China. Costurile cu nutreţurile reprezintă o mare parte din costurile necesare pentru creşterea animalelor, şi chiar şi în ţările care îşi produc singure nutreţul de care au nevoie, preţurile au atins valori record. De exemplu, la bursa de la Chicago, cotaţiile futures la porumb au crescut cu 31% în acest an, în timp ce la bura de la Paris cotaţiile futures la porumb au crescut cu 55%.Conflictul din Ucraina "a amplificat o gamă întreagă de probleme cu care ne confruntam deja", susţine Rupert Claxton, director la firma de consultanţă Gira. "Asta a majorat nivelul de stres de la şapte până la zece", a adăugat Rupert Claxton.Potrivit estimărilor oficiale, producţia de carne de porc din Uniunea Europeană, cel mai mare exportator mondial, va scădea cu 3% în acest an, prima scădere înregistrată după 2019. Creşterea preţurilor nu acoperă costurile, ceea ce ar putea să determine fermierii să sacrifice animalele mai devreme decât de obicei.Anul trecut, efectivele de porci din Germania au coborât la cel mai redus nivel de după 1996, iar analistul AMI, Tim Koch se aşteaptă ca declinul să continue şi în acest an. Focarele de pestă porcină africană au adus cu ele restricţii la exportul de carne de porc din Germania şi la scăderea preţurilor. În plus, odată cu creşterea costurilor nu nutreţul şi energia, Tim Koch estimează că crescătorii de porci vor avea nevoie de preţuri cuprinse între 2 şi 2,40 euro pentru un kilogram de carne pentru a fi profitabili, în creştere faţă de un preţ cuprins între 1,60 şi 1,70 de euro pe kilogram în perioade normale. În prezent preţurile sunt sub 2 euro pe kilogram."Aproape toată lumea, de la producători şi până la facilităţile de sacrificare acţionează cu prudenţă, cumpărând mai puţini porci şi încercând să nu investească prea mulţi bani acum", spune Tim Koch.Evoluţiile meteo nefavorabile creează o nouă problemă. În Canada, seceta a afectat păşunile şi culturile agricole în ultimul an, astfel că fermierii şi crescătorii de animale au recurs la stocurile de nutreţ şi rezervele de numerar, susţine Reg Schellenberg, preşedintele Asociaţiei crescătorilor de vite din Canada. "Există puţin nutreţ care poate fi cumpărat şi, atunci când îl găseşti, este extraordinar de scump", spune Reg Schellenberg.Toate aceste scumpiri se vor resimţi şi la rafturile supermarketurilor."Producătorii nu pot suporta toate costurile. Este foarte probabil că vom vedea cum consumatorii vor plăti mai mult, cel puţin în viitorul apropiat", spune Upali Galketi Aratchilage, de la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).