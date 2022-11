Pescăruşul de A.P. Cehov şi (anti)aging - după 10 ani - sâmbătă, în FNT #32

Întâlnirea-dezbatere "Abuzul în mediul artistic. Cum creăm spaţii sigure?", despre un subiect care a căpătat amploare în România abia în 2022, va avea loc de la ora 11,00, în Sala Coloane de la ARCUB.Invitaţi sunt Katia Pascariu, Oana Mardare, Theodor-Cristian Popescu, Michał Telega (Polonia), iar moderator este Oana Stoica.Publicul interesat de cartea de teatru este invitat, în cea de-a doua zi a maratonului lansărilor de carte în FNT, să participe la prezentarea a 12 (dintre cele 46) titluri noi de la festival - unele dintre cele mai relevante cărţi destinate teatrului din ultimul an. Despre volume vor vorbi autorii lor, critici, actori sau cititori avizaţi.Cărţile care vor fi prezentate, între orele 11,00 - 15,00, la librăria Cărtureşti Verona sunt:- "O istorie a sărutului în teatru" de Călin Ciobotari - Editura Cartea Românească Educaţional, 2022- "Teatru" (4 volume), de Matei Vişniec - Editura Tracus Arte, 2022- "Procesul comunismului prin teatru", de Matei Vişniec - Editura Polirom, 2022- "Un secol de ceaţă", de Matei Vişniec - Editura Polirom, 2021- "Povestea regelui supărat pe clovn", de Matei Vişniec - Editura Artur, 2022- "Curtea miracolelor. Teatru", de Iakovos Kambanellis - Editura Omonia & Fundaţia Culturală Greacă, 2022- "Friends, iubiri şi marele lucru teribil", de Matthew Perry - Editura Nemira, 2022- "Descoperiri", de Eugene Ionesco - Editura Nemira, 2022- "Un om sub semnul întrebărilor", de Eugene Ionesco - Editura Nemira, 2022- "Să nu priveşti înapoi. Comunism, dramaturgie, societate", de Liviu Maliţa - Editura Presa Universitară Clujană, 2022- "Teatrul telematic", de Marina Hanganu - Editura Universitaria, Craiova, 2022- "Trilogia Sensibilă", de Bogdan Georgescu - Editura Black Button, 2022Lectura performativă "Schwarzindividele", de Martyna Wawrzyniak, coordonator Bobi Pricop, va fi prezentată, de la ora 16,00, la Sala Media a TNB. Spectacolul-lectură va fi urmat de discuţii cu publicul. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile."Micul Prinţ", după Antoine de Saint-Exupéry, regia, decorul şi coregrafia semnate de Alice Veliche şi Alexandru Radu, producţie a Universităţii Naţionale de Arte "George Enescu" din Iaşi - Facultatea de Teatru, este programată, de la ora 17,00, la Sala Mică a TNB.Spectacolul "Mamă", de Marta Barceló, regia Mariana Cămărăşan, producţie a Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, va fi prezentat, de la ora 17,00, la Sala Atelier a TNB.Tot la TNB, la Sala "Ion Caramitru", de la ora 19,00, este spectacolul "Pescăruşul" - de A.P. Cehov, în regia lui Eugen Jebeleanu, producţie a TNB."(anti)aging - după 10 ani", conceptul, coregrafia şi interpretarea Mădălina Dan şi Mihaela Alexandra Dancs, co-producători Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, E-motional Bodies & Cities/Fundaţia Gabriela Tudor, artsf, va fi prezentat, de la ora 19,00, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti."(anti)aging" este un spectacol-cadru în care timpul, evoluţia naturală a unei colaborări întinse pe o perioadă de trei decenii şi parcursul vieţilor personale/profesionale devin material performativ. Un spectacol-arhivă în permanentă construcţie, creat în 2011 şi conceput pentru a avea etape succesive, pe o durată de 30 de ani. Până în prezent, producţia a avut 27 de reprezentaţii în ţară şi în străinătate.Spectacolul "Oameni. De vânzare", text şi regie Carmen Lidia Vidu, producţie a Teatrului German de Stat din Timişoara, va putea fi văzut, de la ora 20,00, la Sala "Liviu Ciulei (Izvor) a Teatrului Bulandra."Oameni. De vânzare" expune situaţia comerţului cu etnici germani din România comunistă, care, între anii 1969-1989, au fost vânduţi Republicii Federale Germane. Spectacolul este urmat de o sesiune Q&A cu artiştii spectacolului şi un History Talk cu Germina Nagâţ, din partea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, despre vânzarea etnicilor germani în timpul regimului comunist."Scaunele / The Chairs" de Eugene Ionesco, regia Gabor Tompa, producţie Théâtre National du Luxembourg, se va juca, de la ora 21,00, la Sala Pictură a TNB.Spectacolul de dans contemporan "Before The End ...(Of The World)" / "Înainte de sfârşitul ...(lumii)", conceptul şi realizarea Iva Sveshtarova şi Willy Prager, dramaturgia Ivana Ivcovic şi muzica Emilian Gatsov, Elbi, producţie Brain Store Project, în parteneriat cu DNK: Space for Contemporary Dance and Performance - Bulgaria, va fi prezentat, de la ora 22,00, la Sala Studio a Teatrului Odeon.Spectacolul este în limba engleză, cu traducere în limba română.A 32-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se desfăşoară la Bucureşti între 5 şi 13 noiembrie. Proiectul cultural este produs de Asociaţia UNITER - Uniunea Teatrală din România.